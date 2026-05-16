Fin de semana frío en Villa Carlos Paz: sábado variable y domingo con mínima de 1°

El SMN anticipa un fin de semana con ambiente frío en Villa Carlos Paz y Punilla. Este sábado 16 tendrá chances de precipitaciones por tramos, viento y ráfagas de 42–50 km/h, con máxima de 13°. Para el domingo 17, se espera una jornada más fría, con mínima de 1° y máxima de apenas 10°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz marca un fin de semana con características bien otoñales, temperaturas bajas y un sábado todavía algo variable.

Para este sábado 16, el día se presentará fresco desde el arranque, con valores cercanos a 5° y chances de precipitaciones dentro de un rango de 10–40%. Con el correr de las horas, la temperatura subirá hasta una máxima de 13°, mientras el viento aumentará a 23–31 km/h y podrían registrarse ráfagas de 42–50 km/h. Más tarde, el pronóstico muestra una probabilidad mayor de precipitaciones (40–70%) y un descenso marcado, con valores cercanos a 3°.

El domingo 17 será el día más frío del fin de semana. La jornada arrancará con apenas 1°–2° y una probabilidad de precipitaciones de 40–70% en la primera parte del día. Luego, esa chance bajará a 10–40%, y hacia la tarde el panorama tenderá a mejorar, con una probabilidad baja (0–10%) y una máxima de 10°. Para la noche, el SMN marca 0% de precipitaciones, con temperatura cercana a 5°.

El dato central del finde será el frío, especialmente entre la noche del sábado y la mañana del domingo. Aunque habrá chances de precipitaciones en distintos tramos, el domingo tendería a mejorar con el correr de las horas.