domingo, mayo 17, 2026
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Valle Hermoso fue reconocida por la UNC por su trabajo en educación territorial

La Universidad Nacional de Córdoba distinguió a la Municipalidad de Valle Hermoso por su compromiso educativo extensionista, en el marco del programa Universidades Populares.

La Universidad Nacional de Córdoba otorgó un reconocimiento a la Municipalidad de Valle Hermoso por su trabajo en materia educativa y su compromiso con las políticas de extensión territorial.

La distinción destaca la labor sostenida del municipio en la construcción y el fortalecimiento de la gestión educativa local, en el marco del programa Universidades Populares, dependiente de la Secretaría de Extensión de la UNC.

Desde la Municipalidad señalaron que este reconocimiento acompaña el camino de trabajo orientado a generar más oportunidades de formación, inclusión y crecimiento para la comunidad.

La distinción pone en valor las acciones desarrolladas en Valle Hermoso para ampliar el acceso a propuestas educativas y fortalecer espacios de aprendizaje vinculados al territorio.

lajornada
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