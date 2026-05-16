Alerta por nevadas y vientos fuertes en las sierras de Córdoba

El fenómeno comenzará a sentirse desde la tarde-noche de este sábado y se extenderá durante la madrugada del domingo. Las mayores chances de nieve o aguanieve se concentran en sectores serranos, especialmente en Altas Cumbres, zonas altas de Calamuchita y parte del Valle de Punilla.

El ingreso de una masa de aire polar desde el sur marcará un brusco cambio de condiciones en Córdoba durante este fin de semana, con descenso de temperatura, fuertes ráfagas de viento y posibilidad de nevadas en distintos sectores serranos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba (OHMC) emitieron un alerta amarilla por nevadas y vientos intensos, vigente desde la tarde-noche de este sábado y durante la madrugada del domingo.

Las zonas con mayores probabilidades de registrar nieve o aguanieve son las áreas más altas de las sierras, especialmente Altas Cumbres y el sector oeste provincial. En esos puntos, se prevén acumulados de entre 2 y 5 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados en las cumbres de mayor altura.

El alerta también alcanza a sectores del Valle de Punilla, principalmente desde Cosquín hacia el norte, y a zonas elevadas de Calamuchita, como La Cumbrecita y alrededores, donde las temperaturas ya se ubican cerca de los 0°C.

Viento sur y fuerte descenso térmico

El cambio de tiempo estará acompañado por viento del sector sur, con velocidades promedio de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar o superar los 65 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde.

Ese escenario hará que la sensación térmica sea considerablemente más baja que la temperatura real, en una jornada marcada por condiciones plenamente invernales.

Para el domingo, el aire polar terminará de instalarse en toda la provincia. En la ciudad de Córdoba se estima una mínima cercana a los 3°C y una máxima que apenas rondaría los 12°C.

Precaución en rutas serranas

Ante la posibilidad de nieve, aguanieve, bancos de niebla y congelamiento de calzada, las autoridades pidieron extremar los cuidados al circular por rutas de montaña.

La recomendación para quienes deban transitar por zonas serranas es hacerlo a baja velocidad, con luces bajas encendidas, distancia prudente entre vehículos y atención permanente a las indicaciones de la Policía Caminera.