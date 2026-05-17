“Emergencia de la emergencia”: Ribetti pidió respuestas por el transporte urbano y el oficialismo silenció el debate

El concejal Daniel Ribetti reclamó que la responsable del área de Transporte comparezca en el Concejo para explicar la situación del servicio urbano, las frecuencias, los recorridos, los subsidios, el control por GPS y las respuestas que reciben los vecinos. El oficialismo rechazó el tratamiento sobre tablas sin dar explicaciones en el recinto.

El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) llevó al Concejo de Representantes un pedido para que la responsable del área de Transporte comparezca en el recinto y brinde explicaciones por la situación del servicio urbano de pasajeros en Villa Carlos Paz.

El planteo buscaba abrir una discusión sobre el funcionamiento real del sistema: frecuencias, recorridos, uso de subsidios, control por GPS, cantidad de unidades en circulación y respuestas que reciben los vecinos a través de los canales municipales.

Sin embargo, el pedido de tratamiento sobre tablas fue rechazado por los siete integrantes del bloque oficialista de Carlos Paz Unido, que impusieron su mayoría y enviaron la iniciativa a comisión. Lo hicieron sin ofrecer explicaciones en el recinto, pese a que el proyecto apuntaba a discutir un servicio esencial para miles de vecinos.

Ribetti fue contundente al describir el cuadro actual: “Estamos en la emergencia de la emergencia del servicio de transporte”. Y resumió la contradicción entre la comunicación oficial y la experiencia cotidiana de los usuarios con otra frase directa: “Tenemos los colectivos más lindos del país que no pasan y que no cumplen la función que tienen que cumplir”.

Un pedido para que Transporte dé explicaciones

El proyecto impulsado por Ribetti proponía que la responsable del área de Transporte concurriera al Concejo para responder una serie de interrogantes sobre el servicio urbano.

El concejal sostuvo que los reclamos llegan a su banca cuando los vecinos ya agotaron las vías administrativas habituales. “Una vez que llegan a nosotros es porque ya han agotado todo el recorrido de reclamo”, planteó.

En ese marco, también apuntó contra el rol del defensor del Pueblo, Víctor Curvino, al señalar que “parece que sigue sin cumplir su función”. Según Ribetti, los usuarios recurren al Concejo porque no encuentran respuestas ni en el Ejecutivo ni en otros canales institucionales.

“La situación cada vez es más complicada”

Ribetti describió un deterioro creciente del sistema. “La situación cada vez es más complicada para aquellos vecinos de la ciudad de Villa Carlos Paz que dependen del servicio público de transporte”, afirmó.

El concejal contó que hace dos semanas realizó una encuesta en paradas del microcentro para relevar el grado de satisfacción de los usuarios. Según dijo, el resultado fue unánime en relación con una de las líneas: “Unánime fue la queja vinculada al servicio del B5”.

Pero aclaró que el problema no se limita a ese recorrido. Mientras realizaban el relevamiento, comenzaron a llegar reclamos por WhatsApp vinculados a otras líneas. “No era solamente el B5”, señaló, y mencionó dos casos concretos: “El nocturno no pasa más” y “el L1 no pasa más”.

Estudiantes esperando hasta una hora y media

Uno de los ejemplos más fuertes que expuso fue el de estudiantes que salen de la escuela y no encuentran el colectivo en horario.

Según Ribetti, hay unidades que pasan antes de la salida escolar y dejan a los chicos esperando hasta una hora y media el siguiente servicio. “Es insólito que suceda”, sostuvo, al describir que “el colectivo que tiene que juntar los chicos que salen del colegio pase antes de la salida del colegio y se queden los pibes esperando el bondi una hora y media hasta que llega el próximo colectivo”.

Para el concejal, ese caso muestra una falla elemental del sistema. “Si hay algún público objetivo que tiene el servicio de transporte, son los chicos de la escuela”, remarcó. Además, recordó que esos pasajes cuentan con subsidio provincial: “Su pasaje está pago por el subsidio de la provincia”.

En esa línea, planteó que “la obligación más importante que tiene cualquier chofer a esa hora es levantar los pibes de la escuela”.

Colectivos nuevos, servicio deficiente

Ribetti también cuestionó la puesta en escena oficial vinculada a las unidades nuevas incorporadas al sistema. Para el edil, el problema no pasa únicamente por la antigüedad de los vehículos, sino por la regularidad, la planificación y el control del servicio.

“Pavonean ahí con videítos de colectivos nuevos de la inauguración”, cuestionó. Luego marcó el contraste con una de las frases centrales de su intervención: “Tenemos los colectivos más lindos del país que no pasan y que no cumplen la función que tienen que cumplir”.

El concejal insistió en que la discusión de fondo no se resuelve con la renovación de unidades. “No entiendo cómo teniendo los colectivos más lindos del mundo, el servicio no funcione”, afirmó. Y agregó: “Definitivamente no pasa porque el colectivo sea nuevo o viejo”.

Para Ribetti, el deterioro responde a decisiones de gestión que deben ser explicadas públicamente. “Tenemos problemas de regularidad, tenemos problemas que son decisiones políticas y las queremos entender”, sostuvo.

El 147 y una respuesta que encendió el reclamo

Otro eje del planteo fue el funcionamiento del 147, el canal municipal de atención al vecino. Ribetti afirmó que cuenta con diálogos en los que usuarios reciben como respuesta que los problemas del transporte son ajenos al municipio.

“La gente llama al 147”, señaló, y citó una de las respuestas recibidas: “Lamentablemente no le podemos dar ninguna respuesta, son cuestiones ajenas al municipio”.

El concejal rechazó de plano esa explicación. “Cómo el servicio y las deficiencias del servicio de transporte van a ser ajenas al municipio”, planteó.

En ese punto, recordó que el municipio no es un actor externo, sino la autoridad concedente, el órgano de control y también un aportante de recursos al sistema. “Si el ente de control, el concedente, el máximo responsable pone plata y le dice a los vecinos: no, no sabemos qué pasa”, cuestionó.

También expuso una situación concreta vinculada al servicio nocturno: “El vecino le dice: es de noche, el nocturno no va a pasar, qué hago”.

Las 400 viviendas y el grupo para compartir Uber

Ribetti llevó al recinto reclamos provenientes especialmente del sector de las 400 viviendas, donde vecinos habrían creado un grupo de WhatsApp para coordinar viajes en Uber ante las fallas del transporte urbano.

“En las 400 viviendas ahora, por ejemplo, sacan un grupo de WhatsApp que se llama En Uber a las 400”, señaló. Según explicó, la iniciativa surgió porque “como fracasó el sistema de transporte, entonces los vecinos se tienen que hacer un grupo para ver si coincide alguno en su necesidad y para bajar en Uber”.

El edil también cuestionó una explicación atribuida a un funcionario municipal, según la cual el sistema estaría fallando porque los usuarios se volcaron a las aplicaciones de transporte.

“Me contó un vecino que a alguien le deslizó del municipio una explicación de por qué el sistema de transporte está colapsado”, relató. Y agregó que, según esa versión, “el sistema de transporte está fracasando porque la verdad que todos los pasajeros están tomando Uber”.

Ribetti calificó esa lectura como absurda y sostuvo que invierte la lógica del problema. “Entonces parece que en la explicación de algún funcionario, Uber tiene la culpa de que el colectivo no funcione”, ironizó.

Luego marcó una realidad social concreta: “Los vecinos en este grupo dicen: no podemos tomar Uber porque no nos alcanza la plata”.

Subsidios, gratuidades y costo real del sistema

El pedido también buscaba abrir una discusión sobre cuánto cuesta realmente el servicio, cómo se financia, qué subsidios recibe, cuántos boletos corta y qué criterios se aplican para las gratuidades.

Ribetti dijo que en el relevamiento apareció una situación repetida: muchos usuarios viajan gratis con carnet. Aclaró que puede compartir ese criterio si está debidamente fundamentado, pero reclamó transparencia sobre el funcionamiento económico del sistema.

“Todos los vecinos nos decían: viajamos gratis, tenemos el carnet”, señaló. A partir de ese dato, planteó una pregunta de fondo: “Cómo hace para que le cierren los números a la empresa, si viajan todos gratis”.

Por eso insistió en la necesidad de que una funcionaria del área brinde respuestas concretas. “Queremos que venga efectivamente un funcionario y que nos responda cuánto nos cuesta realmente, cuántos boletos corta el servicio, quién viaja gratis, por qué, con qué criterio”, enumeró.

Luego aclaró: “Podemos estar totalmente de acuerdo en que alguien viaje gratis con un criterio definido, pero la verdad que no lo sabemos”.

Adultos mayores y boletos que no responden a la necesidad real

Ribetti también mencionó el caso de adultos mayores que cuentan con boletos gratuitos, pero encuentran dificultades por la forma en que está diseñado el sistema.

Según relató, algunos usuarios tienen 60 boletos mensuales, pero solo pueden usar dos por día. Eso genera problemas cuando necesitan viajar más de una vez en la misma jornada, por ejemplo para realizarse estudios médicos.

El concejal explicó el reclamo de los vecinos: “Tenemos 60 boletos mensuales”, pero “solamente los boletos me funcionan dos por día”. Luego agregó que muchos adultos mayores pueden pasar varios días sin viajar y, cuando necesitan usar más pasajes en una misma jornada, no pueden hacerlo.

Para Ribetti, se trata de una falla administrativa que debería revisarse. “Por qué no, si le dan 60 boletos, no se los dejan abiertos”, planteó.

GPS, aplicación y unidades que no aparecen

Otro de los puntos del proyecto estaba relacionado con los mecanismos de control digital. Ribetti cuestionó el funcionamiento de la aplicación que debería permitir a los usuarios conocer recorridos y frecuencias en tiempo real.

“Cuando usted entra a la app los colectivos no aparecen”, afirmó. Y agregó: “No andan los medios digitales de control”.

Según planteó, la aplicación no brinda certezas a los usuarios porque las unidades “aparecen y desaparecen”.

El concejal también mencionó dudas sobre la cantidad de colectivos efectivamente circulando. “Tenemos 14 en la flota más dos que tendríamos que tener reserva, tendríamos que tener 16 colectivos”, sostuvo. Pero advirtió: “Los que se ven dando vueltas son muchísimos menos”.

Recorridos y frecuencias bajo sospecha

Para Ribetti, el deterioro del transporte no responde a casos aislados, sino a decisiones que deben ser explicadas ante el Concejo y ante los vecinos.

“Se acortó el recorrido, se acortó la frecuencia”, afirmó.

Por eso insistió en que no alcanza con anuncios, videos o presentación de unidades nuevas. El Concejo, sostuvo, necesita información concreta para poder responder a los usuarios.

“Esta situación en razón de la cantidad de quejas que los vecinos disparan, amerita una ronda de respuestas”, remarcó. Y explicó que el objetivo es que el área correspondiente pueda “explicarnos a nosotros y poder explicarle a los vecinos que están esperando ese tipo de respuestas”.

El oficialismo bloqueó el debate sin explicar

Pese a la cantidad de reclamos expuestos, el pedido de tratamiento sobre tablas fue rechazado por los siete concejales de Carlos Paz Unido. El oficialismo impuso su número y evitó que el tema se discutiera en profundidad en el recinto, enviando el proyecto a comisión.

No hubo una explicación pública en la sesión sobre por qué se rechazó la posibilidad de tratar un pedido vinculado a un servicio esencial. Tampoco hubo una respuesta política a los planteos sobre el 147, las frecuencias, el B5, el nocturno, el L1, la app, los GPS, las unidades, los subsidios o el costo real del sistema.

Ribetti cerró su intervención reclamando colaboración para atender las inquietudes vecinales. “Colaboremos con la inquietud de los vecinos, colaboremos con este problema y logremos la respuesta que necesitamos”, pidió.

Pero el oficialismo eligió el silencio y el pase a comisión. En los hechos, la discusión por la crisis del transporte urbano volvió a quedar bloqueada por la mayoría automática, mientras los usuarios siguen esperando explicaciones sobre un servicio que, según el propio concejal, atraviesa “la emergencia de la emergencia”.