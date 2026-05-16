Gispert defendió el Jury que destituyó a los fiscales del caso Dalmasso: “Fue una respuesta institucional del Estado”

El legislador provincial Walter Gispert integró el Jurado de Enjuiciamiento que resolvió la destitución de Francisco Javier Di Santo, Daniel Pedro Miralles y Luis Roberto Pizarro por su desempeño en la investigación del crimen de Nora Dalmasso. Aseguró que el proceso se realizó “con todas las garantías”, aclaró que el Jury no investigó el homicidio y planteó la necesidad de abrir un debate más amplio sobre la Justicia.

El legislador provincial Walter Gispert defendió el proceso de Jury de Enjuiciamiento que concluyó con la destitución de los fiscales Francisco Javier Di Santo, Daniel Pedro Miralles y Luis Roberto Pizarro, cuestionados por su actuación en la investigación del crimen de Nora Dalmasso.

En una entrevista con VillaNos Radio, el legislador carlospacense, que integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, sostuvo que el procedimiento se llevó adelante “con todas las garantías” para las partes y calificó la decisión como una respuesta institucional del Estado.

“Creo que hemos estado a la altura de lo que debíamos estar”, afirmó.

El veredicto fue adoptado por unanimidad el miércoles de la semana pasada en la Legislatura de Córdoba. El órgano estuvo integrado por la presidenta y vicepresidenta de la Unicameral, Julieta Rinaldi; los legisladores Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert; y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti.

El alcance del Jury

Gispert explicó que el proceso se inició a partir de una denuncia presentada por la familia Macarrón durante el año pasado, y subrayó que “el Jury no trabaja de oficio, sino que trabaja por denuncia”.

A partir de esa aclaración, remarcó que cualquier ciudadano puede denunciar a integrantes del Poder Judicial, pero que el objetivo de este mecanismo no es revisar sentencias ni resolver causas penales, sino evaluar el desempeño funcional de magistrados o funcionarios judiciales.

En ese sentido, precisó que el Jury analiza “los procedimientos y las conductas de los miembros del Poder Judicial”, no los fallos.

“Nosotros nunca investigamos quién asesinó a Nora Dalmasso”

Uno de los puntos en los que más insistió Gispert fue en diferenciar el proceso de Jury de la causa penal por el crimen de Nora Dalmasso. El legislador aclaró que el órgano no investigó la autoría del homicidio, sino la actuación de los fiscales denunciados.

“Nosotros nunca investigamos quién fue el que asesinó a la señora Nora Dalmasso”, señaló. Y completó: “Nosotros investigamos sobre los procedimientos hechos por los representantes del Estado”.

También admitió que se trata de un caso especialmente sensible porque, a casi dos décadas del crimen, todavía no existe una resolución sobre quién mató a Dalmasso. “Este es un caso muy especial porque no está resuelto todavía el crimen”, sostuvo.

Un juicio oral, público y con garantías

Gispert defendió la decisión de avanzar hacia un juicio oral y destacó que el proceso permitió la intervención de la parte denunciante y el ejercicio pleno del derecho de defensa de los fiscales acusados.

“Estuvimos en el juicio oral que duró dos semanas”, recordó. En ese marco, aseguró que el Jury dio “todas las garantías a las personas acusadas”.

El legislador también puso en valor el carácter público del procedimiento. Según planteó, esa apertura permitió que la sociedad pudiera seguir el desarrollo de un juicio de alta sensibilidad institucional y social.

“Ha sido público, ha sido visto por la sociedad”, remarcó. Y agregó que se otorgó “el tiempo necesario para que los denunciantes como los denunciados pudieran exponer sus puntos”.

Frente a los cuestionamientos de las defensas, Gispert dijo estar “muy tranquilo” respecto de lo actuado y sostuvo que el órgano respondió a los planteos formulados durante el proceso.

“Fue una respuesta institucional por parte del Estado”

Para Gispert, la decisión del Jury debe leerse como una señal institucional frente a un caso de enorme trascendencia pública y ante cuestionamientos graves al desempeño de funcionarios judiciales.

“Creo que ha sido una respuesta institucional por parte del Estado”, expresó.

Al mismo tiempo, sostuvo que este tipo de procedimientos funcionan como una herramienta de control democrático sobre uno de los poderes menos discutidos públicamente. Sin embargo, advirtió que el problema de fondo no se agota en este caso: “El problema de la justicia no termina con este juicio”.

Un fallo unánime y un órgano plural

El veredicto de destitución fue adoptado por unanimidad, un aspecto que Gispert consideró relevante por la composición plural del Jury.

El legislador explicó que una de las características del órgano es que “nadie tiene mayoría”, por lo que la decisión requirió consensos entre representantes de distintos espacios y del propio Tribunal Superior de Justicia.

En ese marco, valoró especialmente que la resolución haya sido unánime: “Era un tema importante que se haya salido por unanimidad”.

La mirada del único no abogado

Durante la entrevista, Gispert también se refirió a su rol personal dentro del proceso. Fue el único integrante del Jury que no es abogado, una condición que, según explicó, asumió con responsabilidad institucional.

“Yo no soy abogado, soy el único no abogado del Jury”, señaló. Y sostuvo que esa situación le permitió aportar “una visión distinta” a la de los profesionales del derecho.

El legislador dijo que la experiencia lo colocó ante una instancia de fuerte exposición pública. “En algún momento de estar en el Estado te ponen situaciones donde vos tenés que tener una fuerte visibilidad”, afirmó.

Desde ese lugar, volvió sobre su evaluación general del proceso: “Creo que hemos estado a la altura de lo que debíamos estar”.

Abrir el debate sobre la Justicia

A partir del caso Dalmasso, Gispert planteó la necesidad de discutir con mayor profundidad el funcionamiento del Poder Judicial.

“La justicia es todavía uno de los poderes que menor debate público tiene”, sostuvo. Y agregó: “Yo creo que lo necesita”.

Para el legislador, la democracia argentina avanzó en debates sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero la Justicia quedó más resguardada de la discusión pública. Por eso consideró necesario “ponerla en la agenda”.

En esa línea, dijo que un Jury de esta magnitud, por su visibilidad e impacto social, puede servir para abrir discusiones pendientes. “Ojalá sirva para esto”, expresó, y anticipó que buscará presentar proyectos vinculados al funcionamiento judicial.

Proyectos para revisar la selección de fiscales

Entre esas iniciativas, Gispert mencionó la posibilidad de revisar el sistema de selección de fiscales en Córdoba. Según adelantó, trabaja con un grupo de profesionales para proponer cambios en ese proceso.

“Estoy trabajando con un grupo de profesionales la posibilidad de que la elección de los fiscales tenga un proceso distinto al que tienen actualmente”, explicó.

Uno de los puntos que cuestionó es el peso de la entrevista personal en los concursos. Según detalló, el esquema actual asigna 40 puntos al examen, 20 a los antecedentes y 40 a la entrevista personal. Para Gispert, ese último tramo introduce un margen elevado de subjetividad.

“Es muy subjetivo el tema”, sostuvo.

También propuso que quienes aspiren a ser fiscales cuenten con formación específica en investigación. El objetivo, señaló, es “ayudar a que tengamos una justicia, una mejor justicia”.

La frase de Facundo Macarrón que impactó al Jury

Gispert contó que durante el proceso evitó mantener contacto tanto con los acusados como con los acusadores. Incluso decidió no ver la serie sobre el caso para preservar su posición institucional.

“Yo no he tenido contacto ni con los acusados, ni con los acusadores”, afirmó. También señaló que evitó esos contactos y que, por el mismo motivo, no vio la serie.

De todos modos, reconoció que hubo momentos de fuerte impacto personal durante el juicio. En particular, mencionó una frase de Facundo Macarrón: “Lo peor que te puede pasar es caer en manos de la justicia”.

Para Gispert, esa expresión generó “toda una tensión para quienes somos parte del Estado”, porque condensó el dolor y la desconfianza institucional acumulados en torno a una causa que todavía no logró esclarecer quién asesinó a Nora Dalmasso.

Posibles instancias posteriores

Gispert explicó que, dentro del procedimiento cordobés, el Jury ya resolvió la destitución. No obstante, aclaró que los fiscales pueden intentar recurrir a otras instancias judiciales.

“Para Córdoba no hay otra instancia, ya está”, señaló. Pero añadió que quienes lo consideren podrán intentar acudir al Tribunal Superior de Justicia y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De todos modos, fue prudente al aclarar que no es especialista en la materia.

Sobre el cierre formal del proceso, indicó que resta la publicación de los fundamentos, el próximo 20 de mayo. Una vez incorporados, quedará concluido el accionar del Poder Legislativo en este caso.

La decisión institucional ya fue tomada: tres fiscales fueron destituidos por unanimidad. Para Gispert, más allá de los debates que puedan seguir en otras instancias, el Jury dejó una señal clara sobre el funcionamiento del control público en casos de fuerte impacto social.