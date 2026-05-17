Tanti reconoció a Santiago Gallardo y Andrea Izquierdo por sus logros deportivos y científicos

El municipio distinguió en el nuevo edificio municipal a dos representantes de la localidad: el joven deportista que obtuvo una medalla de plata en los Juegos Sudamericanos Juveniles y la investigadora del CONICET reconocida internacionalmente por su trabajo científico.

La Municipalidad de Tanti realizó el pasado jueves un reconocimiento a Santiago Gallardo y Andrea Izquierdo, dos representantes de la localidad que se destacaron recientemente en los ámbitos deportivo y científico.

El encuentro se llevó adelante en el nuevo edificio municipal, donde las autoridades pusieron en valor sus trayectorias, logros y aportes desde distintas disciplinas.

Santiago Gallardo fue distinguido tras obtener la medalla de plata en los Juegos Sudamericanos Juveniles disputados en Panamá, donde tuvo una de las actuaciones destacadas de la delegación nacional en el Centro de Alto Rendimiento de Combate.

Según se informó, el joven deportista viajará próximamente a Colombia para continuar representando a la localidad en nuevas competencias.

También fue reconocida Andrea Izquierdo, investigadora del CONICET y referente en el ámbito científico, cuyo trabajo sobre el impacto de la minería de litio en comunidades indígenas del Altiplano argentino le valió ser distinguida entre los 25 científicos más destacados del mundo en el Frontiers Planet Prize 2026.

Al referirse al reconocimiento, el intendente Emiliano Paredes expresó: “Desde esta gestión seguimos acompañando y valorando a quienes, desde distintos ámbitos, representan con orgullo el esfuerzo, el talento y los valores de nuestra comunidad”.

Desde el municipio destacaron que ambas distinciones buscan visibilizar trayectorias que proyectan el nombre de Tanti más allá del ámbito local, tanto en el deporte como en la investigación científica.