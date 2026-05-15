Por cuarto mes consecutivo, Fabricio Díaz lidera en mayo el ranking de dirigentes en Punilla

La consultora CB Global Data difundió su ranking departamental de dirigentes de Punilla correspondiente a mayo de 2026, elaborado sobre 702 casos relevados entre el 7 y el 14 de mayo, con un margen de error de 4,1%. Por cuarto mes consecutivo, Fabricio Díaz encabezó la medición, mientras que el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, cerró el listado con diferencial negativo.

La consultora CB Global Data presentó la edición de mayo de 2026 de su Ranking Departamental de Dirigentes de Punilla, un informe que ordena a referentes e intendentes del valle según su diferencial de imagen, es decir, la diferencia entre imagen positiva e imagen negativa.

De acuerdo con la placa difundida, el relevamiento fue realizado entre el 7 y el 14 de mayo sobre una muestra de 702 casos, con un margen de error de 4,1%.

Por cuarto mes consecutivo, el dirigente departamental Fabricio Díaz quedó al tope del ranking, con un diferencial de imagen de +11,7%, producto de 18,2% de imagen positiva y 6,5% de negativa. Ya había ocupado el primer lugar en febrero, marzo y abril. Actualmente, Díaz se desempeña como secretario de Coordinación en Infraestructura del Ministerio de Cooperativas y Mutuales del gobierno de la provincia, tras haber pedido licencia como intendente de Capilla del Monte.

Detrás suyo quedaron Germán Corazza, de Huerta Grande, con +7,7%; Augusto Reyna, de Bialet Massé, con +7,2%; y Pablo Alicio, de La Cumbre, con +6,4%. Con el mismo diferencial se ubicó en el quinto puesto el legislador departamental Walter Gispert, quien llegó así a su mejor posición desde que comenzó a ser incluido en la medición.

Más abajo aparecieron Silvia Rocchietti, de Santa María, con +6,2%; Emiliano Paredes, de Tanti, con +5,8%; Javier Dieminger, de La Falda, con +4,3%; Jorge Soria, de Villa Giardino, con +4,2%; Celeste Furmston, de Los Cocos, con +2,7%; Raúl Cardinali, de Cosquín, con +1,7%; y Daniel Spadoni, de Valle Hermoso, con +1,5%.

El último lugar fue para Esteban Avilés, intendente de Villa Carlos Paz, el único con diferencial negativo (-1,2%), como resultado de 28,6% de imagen positiva y 29,8% de negativa. El dato muestra una particularidad: es el dirigente con mayor nivel de conocimiento en el ranking, ya que el segmento de “no sabe/no conoce” se ubicó en 41,6%, el más bajo de toda la nómina. Al mismo tiempo, también exhibe el mayor nivel de rechazo relativo del listado.

En cuanto a la evolución respecto del mes anterior, el dirigente con mayor crecimiento en su diferencial fue Javier Dieminger, de La Falda, con una mejora de 4,5 puntos, mientras que la caída más fuerte se registró en Raúl Cardinali, de Cosquín, con -5,1 puntos.

Otro rasgo que deja ver la placa es el alto nivel de desconocimiento que todavía arrastran varios dirigentes del departamento. En algunos casos, como Celeste Furmston, el porcentaje de “no sabe/no conoce” llega al 90,3%; en Augusto Reyna, al 84,6%; y en Silvia Rocchietti, al 84%. Ese dato ayuda a explicar por qué algunos referentes logran buenos diferenciales con niveles todavía bajos de instalación pública.

La comparativa provincial

El informe incluye además una comparativa interdepartamental entre intendentes de las principales ciudades de la provincia. En ese plano, los tres jefes comunales con mejor diferencial de imagen en mayo fueron Damián Bernarte, de San Francisco, con +15,9%; Eduardo Accastello, de Villa María, con +13,8%; y Oscar Santarelli, de Villa General Belgrano, con +12,3%.

En el extremo opuesto, los peores diferenciales correspondieron a Fernando Rambaldi, de La Calera, con -7%; Gino Chiapelo, de Laboulaye, con -2,1%; y Sara Majorel, de Marcos Juárez, con -1,7%. En ese lote, Avilés aparece como el cuarto peor calificado del conjunto provincial, con su diferencial de -1,2%.

El estudio provincial fue realizado sobre un total de 9.364 casos, con un promedio de entre 624 y 703 encuestas por departamento o región, y un margen de error promedio de entre 4% y 4,3%, según precisó la consultora.