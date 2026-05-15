Villa Carlos Paz vibra al ritmo del Rally Cordobés

La ciudad es sede de la tercera fecha del Campeonato Provincial, que ya comenzó con actividades abiertas al público y tendrá competencia formal entre este sábado y el domingo. Habrá más de 90 tripulaciones, parque de asistencia, rampa simbólica en el centro y tramos por caminos emblemáticos de las sierras.

Villa Carlos Paz ya vive un nuevo fin de semana de deporte motor con la llegada del Rally Cordobés, que disputa en la ciudad la tercera fecha de la temporada 2026. Las actividades comenzaron este viernes, mientras que la competencia formal se pondrá en marcha este sábado y se extenderá hasta el domingo, con una particularidad que distingue a esta fecha dentro del calendario: será una carrera íntegramente sobre asfalto.

La prueba reúne a más de 90 tripulaciones provenientes de distintos puntos de Córdoba y de otras provincias como Tucumán, Catamarca y La Rioja. El recorrido atravesará paisajes emblemáticos de la región, con tramos por caminos tradicionales de las sierras cordobesas como 100 Curvas, Falda del Carmen, el camino al Observatorio, Cuesta Blanca y Río La Suela.

El epicentro de los vehículos está ubicado en el Parque de Asistencia, un espacio abierto para vecinos y turistas con entrada libre y gratuita. Allí se pueden ver de cerca los autos y equipos, además de disfrutar de food trucks, entretenimientos y otros atractivos vinculados al evento.

El predio abrió este viernes al mediodía y funcionará hasta las 20. En tanto, el sábado y el domingo permanecerá habilitado de 12 a 20, también con acceso gratuito para el público.

Uno de los momentos centrales del fin de semana será la rampa simbólica, que se realizará este sábado desde las 19 en el centro de la ciudad. La actividad acercará la competencia al público y marcará uno de los puntos de mayor convocatoria fuera de los tramos cronometrados.

Desde la organización remarcan que se trata de una fecha especial por las exigencias técnicas del pavimento. A diferencia de las pruebas tradicionales sobre tierra, el asfalto obliga a modificar la puesta a punto de los autos y demanda una conducción más precisa, especialmente en sectores veloces y de curvas encadenadas.

Todos los tramos cerrarán al público dos horas antes del paso de los vehículos. Por ese motivo, se solicitó a las personas que concurran al evento respetar las indicaciones de seguridad establecidas por la organización del Rally Cordobés y ubicarse únicamente en los sectores permitidos.

En la presentación oficial, el intendente Esteban Avilés destacó el impacto deportivo y turístico de la competencia. “Es una caricia para Carlos Paz que el rally provincial también nos elija como anfitriones. Este es un evento social deportivo de la ciudad, con trascendencia turística, que ya forma parte de nuestra identidad”, afirmó.

Cronograma de la competencia

La acción deportiva comenzará este sábado. El primer tramo será Río La Suela-Rotonda I, desde las 13.08, sobre 14,88 kilómetros. Luego llegará el turno de Villa Carlos Paz-100 Curvas, a partir de las 15.10, con 4,26 kilómetros de recorrido.

El domingo se correrán seis pruebas especiales. La jornada arrancará con Falda del Carmen-Observatorio I a las 8.23, seguirá con Cuesta Blanca-Rotonda I a las 9.11 y luego con Río La Suela-Rotonda II a las 9.38.

Por la tarde se repetirán los tramos: Falda del Carmen-Observatorio II a las 12.51, Cuesta Blanca-Rotonda II a las 13.39 y Río La Suela-Rotonda III, que será Power Stage, a las 14.06. El podio final está previsto para las 14.56 en Villa Carlos Paz.

En total, el rally tendrá 85,24 kilómetros de pruebas especiales, 326,81 kilómetros de enlaces y una distancia general de 412,05 kilómetros.