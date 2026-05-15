Fin de semana fresco en Villa Carlos Paz: viernes estable, sábado con chances de lluvia y domingo frío

El SMN anticipa un cambio de temperatura para Villa Carlos Paz y Punilla durante el fin de semana. Este viernes 15 se mantendrá estable, con máxima de 20°, mientras que el sábado 16 aparecerán chances de lluvias por tramos y ráfagas de 42–50 km/h. Para el domingo 17, se espera una jornada más fría, con máxima de apenas 10°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz marca un fin de semana con condiciones otoñales, mañanas frías y un descenso más notorio hacia el domingo.

Para este viernes 15, el tiempo se mantendrá firme durante toda la jornada. No se esperan precipitaciones (0%) y la temperatura irá desde unos 4° en el arranque hasta una máxima de 20°. Hacia la noche, el ambiente volverá a sentirse fresco, con valores cercanos a 14°. El viento se moverá entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.

El sábado 16 aparece algo más variable. La jornada comenzará con una chance baja de precipitaciones (0–10%) y luego se mantendrán posibilidades de lluvias por tramos, dentro de un rango de 10–40%. La temperatura se moverá entre 5° y una máxima de 17°, con viento de 13–22 km/h en buena parte del día. Además, el SMN marca ráfagas de 42–50 km/h hacia la tarde.

Para el domingo 17, el dato principal será el frío. La probabilidad de precipitaciones será baja (0–10%), pero la temperatura apenas irá de 3° a una máxima de 10°, con viento de 13–22 km/h. Será, en principio, el día más frío del fin de semana.

El dato a seguir será el descenso térmico, especialmente entre la noche del sábado y la mañana del domingo. Más que un fin de semana de lluvia firme, el panorama muestra estabilidad el viernes, cierta variabilidad el sábado y un cierre bastante frío.