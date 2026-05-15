Avilés, entre los peores de mayo del ranking provincial de intendentes de CB Global Data

La consultora CB Global Data difundió su informe interdepartamental de mayo de 2026 sobre los principales intendentes de Córdoba, que compara a los jefes comunales de las ciudades cabecera de departamento y de mayor peso poblacional. En ese listado, el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, aparece en el lote de peor diferencial de imagen, mientras que Raúl Cardinali, de Cosquín, queda varios escalones más arriba.

La consultora CB Global Data presentó su Ranking de Principales Intendentes de Córdoba correspondiente a mayo de 2026, un relevamiento comparativo entre jefes comunales de las ciudades cabecera de departamento y de los principales centros urbanos de la provincia.

El estudio fue realizado entre el 7 y el 14 de mayo y, según la información difundida por la consultora, forma parte de un informe interdepartamental basado en 9.364 casos en total, con un promedio de entre 624 y 703 encuestas por departamento o región y un margen de error promedio de entre 4% y 4,3%.

En ese escenario, el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, quedó ubicado en el puesto 18 sobre 21, es decir, entre los peores del ranking provincial. Su diferencial de imagen fue de -1,2%, producto de 28,6% de imagen positiva y 29,8% de imagen negativa.

El dato lo deja dentro del grupo de jefes comunales con balance negativo, junto a Daniel Passerini, de la ciudad de Córdoba (-0,8%); Gustavo Benedetti, de Arroyito (-0,9%); Sara Majorel, de Marcos Juárez (-1,7%); Gino Chiapelo, de Laboulaye (-2,1%); y Fernando Rambaldi, de La Calera (-7%), quien cerró el listado.

Más arriba, aunque también lejos de los primeros puestos, aparece el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, que se ubicó en el puesto 13 con un diferencial positivo de +1,7%, a partir de 20,1% de imagen positiva y 18,4% de negativa.

De este modo, los dos intendentes de Punilla incluidos en la comparativa provincial quedaron en la mitad baja de la tabla, aunque con una diferencia clara entre ambos: Cardinali conserva un saldo favorable, mientras que Avilés ya ingresó al lote de imagen negativa neta.

Los mejores y los peores del ranking

En la parte alta del listado provincial se ubicaron Damián Bernarte, de San Francisco, con +15,9%; Eduardo Accastello, de Villa María, con +13,8%; y Oscar Santarelli, de Villa General Belgrano, con +12,3%.

También quedaron entre los mejores posicionados Marcos Ferrer, de Río Tercero (+11,7%); Pablo Cornet, de Villa Allende (+9,7%); Natalia Bellón, de La Carlota (+9,6%); y Maxi Rivarola, de Villa Dolores (+8,7%).

En cambio, el extremo inferior del ranking mostró a Rambaldi, Chiapelo, Majorel y Avilés como parte del grupo con peor diferencial de imagen, en una foto que deja al jefe comunal de Villa Carlos Paz entre los más complicados del escenario provincial.

Más allá de ese cuadro, la medición también expone otra particularidad: Avilés combina uno de los niveles más altos de conocimiento público con un saldo de imagen negativo, algo que no siempre ocurre en dirigentes de fuerte instalación local y regional.

Como dato complementario, en el relevamiento departamental de Punilla difundido por la misma consultora, Fabricio Díaz volvió a quedar primero y Avilés terminó último entre los dirigentes medidos del departamento.