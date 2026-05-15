San Antonio de Arredondo impulsa un modelo de desarrollo ordenado y seguro para nuevas inversiones

El municipio difundió recomendaciones para quienes proyecten adquirir lotes o desarrollar inversiones en la localidad, con eje en la factibilidad ambiental, la disponibilidad de servicios y el cumplimiento de la normativa vigente.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo continúa promoviendo un modelo de crecimiento planificado, con recomendaciones preventivas destinadas a quienes buscan adquirir terrenos o desarrollar nuevos proyectos de inversión en la localidad.

Desde el Ejecutivo Municipal remarcaron la importancia de realizar consultas previas antes de concretar una operación inmobiliaria o iniciar una inversión, con el objetivo de verificar la legalidad de los proyectos, evitar inconvenientes y brindar mayor previsibilidad a vecinos, compradores e inversores.

Entre los puntos principales, se destacó la necesidad de consultar la factibilidad ambiental, para confirmar que el lote se encuentre en zonas autorizadas por Ambiente de la Provincia, y la factibilidad de servicios, a fin de verificar la viabilidad técnica de conexión a redes de luz, agua y gas.

El municipio también recomendó operar a través de inmobiliarias habilitadas o corredores matriculados. En caso de operaciones entre particulares, se indicó que los equipos técnicos municipales están disponibles para realizar consultas previas sobre el marco de legalidad de la propiedad.

Planificación e infraestructura

Desde la gestión local señalaron que estas medidas forman parte de una política orientada a sostener un desarrollo ordenado y compatible con la identidad de San Antonio de Arredondo.

En ese marco, el municipio mencionó distintas acciones vinculadas a infraestructura y servicios, entre ellas la ampliación de la red de gas natural, la instalación de cámaras de seguridad, nuevas luminarias, espacios verdes y plazas.

También se informó que se avanza en gestiones para el fortalecimiento del centro comercial y la instalación de un cajero automático en la zona comercial.

Inversión responsable y acompañamiento técnico

La Municipalidad destacó además el trabajo del Centro de Innovación, a través del cual se brindan herramientas y capacitaciones para comerciantes y emprendedores locales.

En relación con los nuevos proyectos de inversión, se indicó que el CAPUA interviene en el análisis de las propuestas, con el objetivo de evaluar su adecuación a la normativa ambiental vigente y su coherencia con el perfil de desarrollo de la localidad.

Desde la gestión municipal sostuvieron que la planificación del crecimiento requiere una responsabilidad compartida entre el Estado local, vecinos e inversores, para preservar el entorno natural y garantizar condiciones de desarrollo más previsibles.

Para más información o asesoramiento técnico, las personas interesadas pueden comunicarse con Mesa de Entrada de la Municipalidad al 3541 237116 o acercarse al Centro Cívico, de lunes a viernes de 7 a 17.30.