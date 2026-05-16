Alicio destacó el impacto del Río Pinto y la postulación turística internacional de La Cumbre, pero advirtió: “Estamos en un momento bastante difícil”

El intendente Pablo Alicio trazó un panorama amplio sobre la realidad de La Cumbre: celebró el crecimiento del Desafío del Río Pinto, valoró la postulación para competir en los Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo y defendió el trabajo público-privado en turismo sostenible. A la vez, cuestionó el retiro de recursos nacionales y destacó el acompañamiento del Gobierno de Córdoba para sostener obras y servicios.

El intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, trazó un balance amplio sobre la realidad de la localidad, con eje en el posicionamiento turístico que viene logrando el municipio a partir del Desafío del Río Pinto, la postulación para competir en los Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo y el trabajo público-privado orientado al turismo sostenible.

Pero junto con esa mirada positiva, también advirtió sobre las dificultades que atraviesan los municipios en el actual contexto económico, cuestionó el retiro de recursos por parte del Gobierno Nacional y destacó el acompañamiento del Gobierno de Córdoba para sostener obras y servicios esenciales.

En diálogo con VillaNos Radio, Alicio definió al Río Pinto como “un evento de magnitud” y remarcó que La Cumbre atraviesa una etapa de fuerte visibilidad turística. “Para nosotros es un orgullo tenerlo en nuestra localidad por lo que genera, no solamente lo deportivo, sino también en lo turístico”, sostuvo.

Río Pinto: impacto deportivo, turístico y regional

El intendente dimensionó el crecimiento del Desafío del Río Pinto, una competencia que ya forma parte de la identidad deportiva y turística de La Cumbre. La definió como “la carrera de la modalidad de mountain bike más grande que tiene América”, en referencia a una edición que reunió a más de 6.000 corredores.

Según explicó, el impacto real supera ampliamente al número de competidores, porque cada participante llega acompañado por equipos, familias, entrenadores y visitantes. En ese sentido, señaló que “son 25 mil personas que recorren la región durante todos esos días”.

Alicio destacó además que este año la competencia tuvo un valor especial por su 30° aniversario, una edición que describió como “una experiencia hermosa”.

Para el municipio, el evento tiene una importancia estratégica porque se realiza en temporada baja y activa de manera directa la economía regional. Alicio vinculó ese movimiento con “esta economía naranja que siempre decimos que se moviliza”, y remarcó que el Río Pinto “lo hace también en un fin de semana de temporada baja”.

El impacto, aclaró, no queda solamente en La Cumbre. La ocupación y el movimiento turístico se extienden a otras localidades del corredor. “Ocupación completa en La Cumbre, en Villa Giardino, en La Falda, en Capilla del Monte”, enumeró.

Un evento que instala a La Cumbre en la agenda nacional

Alicio también subrayó el valor comunicacional del Río Pinto. Según planteó, la competencia permite que La Cumbre se instale durante varios días en medios nacionales y en la conversación turística y deportiva del país.

“Los medios de comunicación de todo el país toman el evento”, destacó. Incluso compartió una anécdota que muestra hasta qué punto la carrera se convirtió en una marca de identidad para la localidad: “Muchos de ellos me decían, cuando comentaba que era de La Cumbre, adonde está la carrera Río Pinto”.

El intendente remarcó además que la competencia no solo atrae visitantes, sino que moviliza a la propia comunidad. En ese punto, valoró que “muchos vecinos de nuestra localidad compitieron, estuvieron participando”.

La feria, el aeródromo y una agenda que crece

El crecimiento del evento obligó también a reordenar su infraestructura. Alicio explicó que la feria vinculada al mundo del ciclismo ya no puede realizarse en el centro de la localidad por la magnitud que alcanzó.

Al describir esa expansión, remarcó que se trata de “una feria que también tiene un crecimiento enorme”, y precisó que “ya no entra en ningún espacio de La Cumbre en sí, de la zona céntrica”. Por ese motivo, la organización decidió trasladarla al sector ubicado frente al aeródromo.

Este año, según detalló, participaron más de 200 stands vinculados al ciclismo. Además, la agenda deportiva sumó una carrera de running que también viene en expansión. Alicio explicó que “el día sábado ahora se hace una carrera de running, que también viene en crecimiento”, con alrededor de 800 participantes.

En ese marco, volvió a resumir el alcance global del fin de semana con una cifra contundente: “El movimiento de gente que genera es efectivamente entre 20 y 25 mil personas”.

La postulación a Best Tourism Villages 2026

El otro eje fuerte de la entrevista fue la postulación de La Cumbre para competir en los Best Tourism Villages 2026, el programa de ONU Turismo que reconoce a pueblos con identidad, patrimonio, desarrollo turístico sostenible y arraigo comunitario.

Alicio explicó que se trata de un trabajo articulado entre el municipio, el sector privado y organismos provinciales. Según precisó, fue “un trabajo realizado desde la Secretaría de Turismo local junto al ente mixto”, con participación de representantes privados y acompañamiento de la Agencia Córdoba Turismo.

La Cumbre comparte esta instancia con otras localidades cordobesas postuladas, entre ellas Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbrecita. Para Alicio, estar en ese proceso ya representa un reconocimiento al camino recorrido: “Para nosotros también es un orgullo enorme poder estar participando”.

El intendente vinculó la postulación con la historia y la identidad de la localidad. “Somos el primer poblado histórico nacional que ha tenido nuestra provincia de Córdoba”, destacó.

Identidad, naturaleza, gastronomía y descanso

Alicio sostuvo que La Cumbre tiene una oferta turística que combina patrimonio, naturaleza, cultura, gastronomía y tranquilidad. En esa enumeración, mencionó los paseos tradicionales y el entorno serrano como parte de los atributos que sostienen la postulación internacional.

Al hablar de la experiencia que ofrece la localidad, destacó “todo lo que genera en nuestra localidad, lo que tiene para ofrecerle al turismo”, y aclaró que no se trata solo del entorno natural o de sus paseos típicos, como el Cristo Redentor, el Mirador del Corral o el Dique San Jerónimo.

Dique San Jerónimo, La Cumbre.

También valoró el crecimiento de otras dimensiones de la experiencia turística. “La cultura que ha ido creciendo, la gastronomía que es de muy buena calidad”, señaló, al definir a La Cumbre como “un lugar de descanso, donde se puede disfrutar y compartir la naturaleza en familia”.

Turismo sostenible y articulación público-privada

La postulación ante ONU Turismo también se vincula con el enfoque de sostenibilidad que viene trabajando el municipio. Alicio explicó que La Cumbre cuenta con un Ente Mixto de Turismo, una mesa que integra al sector público y privado.

“Tenemos conformado una mesa denominada Ente Mixto de Turismo en nuestra localidad”, indicó. Según detalló, allí participan hoteleros, gastronómicos, prestadores de servicios y el Centro Comercial.

Desde ese espacio, el municipio viene impulsando políticas asociadas al desarrollo sostenible, el cuidado ambiental y la mejora de estándares en los servicios turísticos. Alicio sostuvo que “venimos trabajando en diferentes políticas que hacen al desarrollo sostenible, el cuidado del ambiente”.

También mencionó el avance de iniciativas vinculadas a alojamientos sustentables. En ese punto, destacó “los hoteles más verdes en nuestra localidad”, algunos de los cuales ya participaron de procesos de certificación.

Para el intendente, el turismo sostenible es parte de la identidad que La Cumbre busca consolidar. “Tenemos que ir aportando nuestro granito de arena por el cuidado del medio ambiente”, afirmó, antes de remarcar que “hacerlo desde el turismo sostenible es más que importante”.

“Estamos en un momento bastante difícil”

El tono positivo vinculado al turismo convivió con un diagnóstico crítico sobre la situación económica que atraviesan los municipios. Alicio describió un escenario complejo, marcado por la caída de recursos y el aumento de demandas sociales.

Al referirse al municipalismo, advirtió que la situación está “complicada” y definió el presente con una frase directa: “Estamos en un momento la verdad que bastante difícil”.

El intendente comparó la administración municipal con la economía cotidiana de las familias. Habló de “un momento económico y social complicado para todos” y explicó que al municipio lo afectan “la baja de la coparticipación” y “la baja de la recaudación propia”.

En ese contexto, señaló que la gestión debe priorizar y administrar con cautela. “Cada vez tenemos que manejar qué es lo que corresponde, manejar los recursos, como en cada casa y en cada vivienda”, planteó, y agregó que la administración debe definir “qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no”.

Críticas al Gobierno Nacional por salud, PAMI y medicamentos

Uno de los puntos más duros de la entrevista fue el impacto de los recortes nacionales en áreas sensibles. Alicio sostuvo que los municipios se están haciendo cargo de servicios que antes contaban con asistencia de Nación.

En esa línea, remarcó que la salud es uno de los tantos servicios de los que “el municipio se ha tenido que hacer cargo”, y ubicó el origen del problema en el retiro de recursos nacionales: “Desde el gobierno nacional ya los recursos no llegan”.

El intendente mencionó especialmente la atención a afiliados de PAMI y adultos mayores. Pero aclaró que el problema no se limita a la atención hospitalaria, sino también a la asistencia con medicamentos.

También se refirió a vecinos sin obra social que dependían de programas nacionales para acceder a remedios. En ese punto, mencionó a quienes “no tienen acceso a ninguna obra social y que contaban con los remedios a través del programa Remediar”.

Según Alicio, el recorte fue drástico: “Tiene una cartilla de más de 70 medicamentos que se enviaban y solamente se envían 3”. Frente a esa realidad, señaló que el área social del municipio trabaja con más demanda y que Acción Social debe redoblar esfuerzos para estar cerca de los vecinos.

El respaldo provincial: obras, agua y mano de obra local

En contraste con las críticas al Gobierno Nacional, Alicio destacó el acompañamiento del Gobierno de Córdoba y especialmente la decisión provincial de sostener obra pública en un momento adverso.

“Siempre contamos con el acompañamiento del gobierno de la provincia de Córdoba”, afirmó, y remarcó que ese apoyo se expresa en “pequeñas obras que ayudan al progreso de nuestra localidad”.

Al hablar de obra pública, reconoció que el escenario es difícil, pero valoró la mirada del gobernador Martín Llaryora. “Por suerte tenemos la visión de un gobernador que ha sido intendente”, sostuvo, y agregó que esa experiencia le permite comprender “la importancia que tiene para el pueblo, para las localidades poder hacer obra pública”.

Para Alicio, la obra pública no solo mejora infraestructura, sino que también sostiene actividad económica local. En ese sentido, señaló que las obras generan progreso, pero también “mano de obra local” y “fuentes de trabajo”.

Entre los avances concretos, mencionó un nuevo polideportivo social y obras vinculadas al agua. “Hemos podido avanzar con un nuevo polideportivo social”, indicó, y sumó “dos nuevas perforaciones de agua que son tan importantes para la localidad y para toda la región”.

Sobre el servicio de agua, afirmó que La Cumbre viene trabajando con planificación de largo plazo. “Venimos trabajando hace rato en un proyecto de largo plazo”, sostuvo, y destacó que, pese a años complejos, “en los últimos tiempos no hemos tenido problemas”.

También mencionó el programa Centro Comercial a Cielo Abierto, con aportes del Ministerio de Producción, y otros programas provinciales destinados a vecinos y sectores productivos.

Una mirada preocupada hacia adelante

Consultado por la perspectiva de los próximos meses, Alicio mantuvo una mirada realista y crítica. “Para ser realista lo veo complicado”, afirmó.

El intendente sostuvo que las dificultades económicas y sociales se aceleran con el ajuste nacional. Según planteó, las complicaciones crecen “con los ajustes que está llevando adelante el gobierno”.

En particular, volvió a marcar su preocupación por áreas sensibles. Señaló que los recortes impactan en salud y educación, y dejó una definición política clara: “No son variables de ajustes para llevar adelante en este momento”.

Alicio aclaró que no está en el lugar del Presidente ni en la toma diaria de decisiones nacionales, pero sostuvo que los efectos son visibles en todo el país: “Vemos cómo está afectando todo esto a todo el país”.

Turismo golpeado por la crisis

En el cierre, el intendente vinculó la crisis económica con el perfil turístico de La Cumbre y de Punilla. Según advirtió, cuando el poder adquisitivo cae, las localidades que dependen del turismo lo sienten de manera directa.

“Para las localidades que su principal economía es el turismo, como las nuestras, como nuestra región de Punilla, por supuesto que se ve, que se nota”, afirmó.

Alicio advirtió que el impacto será visible en los próximos meses y reconoció que la última temporada no fue buena. “Lamentablemente hemos tenido una temporada que no ha sido buena”, sostuvo. También aclaró que algunos fines de semana largos permitieron compensar parcialmente la caída: “Le ha ido salvando a algunos de los fines de semana largo que hemos tenido”.

Pero el diagnóstico general fue claro: “Hace dos temporadas que venimos sufriendo”. Y completó que eso “se ve reflejado también después en el impacto económico que genera en cada una de las localidades”.

La entrevista dejó así una doble lectura. Por un lado, La Cumbre busca consolidarse como destino de referencia, con un evento deportivo de impacto continental y una postulación internacional que reconoce su identidad turística. Por otro, la gestión municipal enfrenta un escenario económico difícil, con mayores demandas sociales, menos recursos nacionales y la necesidad de sostener servicios esenciales con apoyo provincial.