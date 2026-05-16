Orso se proyecta hacia 2027: “Me gustaría mucho ser intendente”

El secretario General del Centro de Empleados de Comercio reconoció su aspiración de disputar la intendencia en 2027, aseguró que hoy se considera dentro del espacio de Carlos Paz Unido y negó que Esteban Avilés le haya ofrecido ser su candidato. También trazó un duro diagnóstico sobre la situación de los mercantiles, la caída salarial, el empleo informal y la crisis del comercio local.

El secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz, Carlos Orso, reconoció públicamente su aspiración de ser candidato a intendente en las elecciones municipales del domingo 26 de junio de 2027, admitió que su nombre “suena cada vez más fuerte” dentro del escenario político local y dejó abierta la posibilidad de competir incluso por fuera de Carlos Paz Unido.

En una entrevista con VillaNos Radio, Orso buscó mostrarse prudente, pero no esquivó la discusión política. Aseguró que hoy se considera parte del espacio que conduce Esteban Avilés, recordó el acuerdo político que mantiene desde 2019 con el actual intendente, negó que exista un ofrecimiento formal para ser su candidato y reivindicó su gestión gremial como carta de presentación para una eventual disputa por la intendencia.

“Mi nombre suena cada vez más fuerte en la ciudad”, reconoció. Y completó: “La verdad que eso me da un prestigio”.

“Se reconoce que puedo ser capaz de manejar esta ciudad”

Orso sostuvo que cada vez que se abre una discusión política relevante en Villa Carlos Paz, su nombre vuelve a aparecer en la conversación pública. Según planteó, “siempre que hay un hecho político relevante en nuestra ciudad, siempre como un mito está el nombre mío ahí primero”.

El dirigente mercantil interpretó ese posicionamiento como una señal de reconocimiento de distintos sectores de la ciudad. En ese sentido, sostuvo que lo valora porque implica “que se reconozca que puedo ser capaz de poder manejar esta ciudad”.

De todos modos, aclaró que por ahora no hay un lanzamiento formal. También señaló que conoce encuestas y mediciones en las que aparece entre los nombres principales del escenario local. “Se dice que los dos nombres más potentes serían los de la actual intendente, Esteban Avilés, y el mío”, indicó, antes de admitir: “Eso la verdad que me halaga”.

Cerca de Carlos Paz Unido, pero sin ofrecimiento formal

Orso recordó que en 2019 fue precandidato, pero luego bajó su postulación y se integró al armado de Carlos Paz Unido. Desde entonces, explicó, mantiene un acuerdo político con Avilés que considera vigente.

Al referirse a ese vínculo, remarcó que “estamos cumpliendo” y fue explícito sobre su ubicación actual: “Estoy dentro de Carlos Paz Unido”.

También aclaró que no ocupa ningún cargo municipal ni percibe ingresos de la Municipalidad. “No trabajo en la municipalidad para nada”, sostuvo. Y reforzó: “No cobro ningún sueldo, no cobro nada en la municipalidad”.

Sin embargo, negó que ya exista una definición sobre su eventual candidatura dentro del oficialismo. Según explicó, hubo conversaciones políticas con el intendente, pero no un ofrecimiento concreto. “Hemos hablado con Esteban de esta situación, pero no hemos hablado de que yo vaya a ser el candidato”, señaló.

Incluso fue tajante frente a las versiones que lo ubican como posible sucesor de Avilés: “Esteban no me dijo: che, vos vas a ser mi candidato si yo no estoy. Eso no ha ocurrido. Lo niego rotundamente”.

“Sí, indudablemente que me gustaría mucho”

Consultado directamente sobre si le gustaría ser candidato e intendente, Orso no dejó lugar a dudas: “Sí, indudablemente que me gustaría mucho”.

Luego definió esa posibilidad como una aspiración personal de larga data. “Es una de mis aspiraciones que tuve siempre”, reconoció, y apeló a una comparación futbolera para graficar el deseo de competir por el máximo cargo local: “Es como aquel jugador de fútbol que juega en cualquier equipo y andá a negarte que quiere jugar en la selección argentina”.

Orso sostuvo que hoy se siente en una posición distinta a la de 2019, con más experiencia y recorrido. “En aquel 2019 teníamos indudablemente otra experiencia y hoy tenemos una experiencia muy grande”, afirmó.

La gestión gremial como plataforma política

El titular del Centro de Empleados de Comercio vinculó su eventual proyección política con el trabajo realizado al frente del sindicato. Según planteó, esa experiencia demuestra capacidad de gestión y administración.

“La gente también no es sonsa que ve los trabajos que hemos hecho nosotros a través de este sindicato”, sostuvo. Y recordó el estado en que, según dijo, encontró la institución cuando llegó a la conducción: “Cuando entramos acá estaba devastado, no existía prácticamente”.

A partir de allí, reivindicó el crecimiento del gremio. “Lo colocamos entre las primeras instituciones de nuestra ciudad”, expresó. Y agregó: “Esa fue nuestra promesa y lo hemos logrado”.

Entre los avances mencionó el predio camino a Las Jarillas, las obras realizadas, el trabajo en salud y las acciones vinculadas al turismo para afiliados. “Hemos logrado un predio que es una maravilla, Camino a Las Jarillas”, señaló. También destacó que el sindicato viene trabajando “con la salud” y con propuestas turísticas para su gente de Carlos Paz.

Para Orso, esa tarea también tiene una dimensión política: “Eso también es política”.

La posibilidad de competir por fuera

Uno de los tramos más fuertes de la entrevista apareció cuando fue consultado sobre la posibilidad de presentarse por fuera de Carlos Paz Unido si el oficialismo define otro nombre o si Avilés toma otro camino.

Orso respondió con cautela, pero no cerró esa puerta. “Si Esteban no es candidato en la próxima elección, que eso solamente lo sabe él lo que va a hacer, por supuesto que yo podría ir por fuera de Carlos Paz Unido”, afirmó.

De todos modos, aclaró que esa definición no es inmediata y que deberá madurar más cerca de los comicios. También sostuvo que su espacio está preparado para distintos escenarios: “Siempre estamos preparados para todo”.

Frente a otros nombres que ya empiezan a moverse rumbo a 2027, consideró que corre con una ventaja construida a partir del trabajo realizado en la ciudad. “Yo sé que nosotros corremos con ventaja por el trabajo que hemos realizado nosotros en nuestra ciudad”, planteó.

Una conversación pendiente con Avilés

Orso no planteó una ruptura con el oficialismo. Por el contrario, insistió en que mantiene un vínculo de trabajo con Carlos Paz Unido y con Esteban Avilés. “No estamos peleados con la gente de la municipalidad ni nada por el estilo, hoy trabajamos juntos”, afirmó.

En ese marco, dejó claro que la discusión electoral todavía no está saldada y que deberá resolverse en una conversación política directa. “Seguramente quien tiene que sentarse de nuevo somos los protagonistas, quien habla y el intendente Esteban Avilés, para ver qué decisión podemos tomar para las próximas elecciones”, señaló.

El dato no es menor: aunque la elección municipal será recién el domingo 26 de junio de 2027, Orso advirtió que los tiempos políticos se acortan por la temporada turística y por el calendario local. Según describió, ya hay dirigentes trabajando, encuestas circulando y nombres instalándose en la discusión pública.

“La situación es muy complicada” para los mercantiles

Más allá del tramo político, Orso trazó un panorama crítico sobre la realidad del sector mercantil. Afirmó que la situación de los trabajadores de comercio es grave tanto en Villa Carlos Paz como en el resto del país.

“A nivel nacional tenemos una situación muy complicada”, sostuvo. Y agregó que la realidad local es similar a la del resto de la Argentina: “Es la misma de Carlos Paz en todo el país, exactamente igual”.

Según estimó, la pérdida salarial acumulada es muy fuerte. “Se habla hasta de un 40-50% del salario”, indicó. A partir de esa caída, describió una realidad cotidiana de trabajadores que no llegan a fin de mes: “Cada trabajador hoy, prácticamente llegando a estos días que estamos transitando, ya no tiene más dinero en su cuenta”.

También señaló que muchos empleados deben recurrir a adelantos o vales para atravesar el mes. “Empieza a pedir vale para llegar a fin de mes”, describió.

Comercios con menos ventas y salarios deteriorados

Orso no limitó el diagnóstico a los trabajadores. También reconoció que los empleadores atraviesan una situación compleja por la caída del consumo. “También es entendible que hay una situación muy complicada por parte de los empleadores”, planteó. Y lo resumió con una frase directa: “No están vendiendo”.

Para el dirigente mercantil, la crisis genera un círculo de deterioro. Si el trabajador pierde poder adquisitivo, compra menos; si el comercio vende menos, también se resiente la capacidad de pagar salarios y sostener empleo.

En ese contexto, mencionó los principales gastos que golpean a los trabajadores: alquiler, luz, agua y estudios de los hijos. “Realmente es una situación bastante complicada”, resumió.

Villa Carlos Paz y la dependencia del turismo

Orso también vinculó la crisis mercantil con la estructura económica de Villa Carlos Paz, marcada por una fuerte dependencia del turismo y por una estacionalidad que no logra revertirse.

“Particularmente aquí en Villa Carlos Paz, que nos debemos prácticamente en exclusividad del turismo”, señaló. Desde esa mirada, advirtió que los meses previos a las vacaciones de julio, y luego el tramo hasta fin de año, serán difíciles para comerciantes y trabajadores.

“Sabemos que estamos atravesando ahora estos meses que nos llevan hasta las vacaciones de julio y después seguramente hasta el fin de año, con una problemática bastante difícil”, sostuvo.

Consultado por la estacionalidad turística, coincidió en que se trata de un problema histórico de la ciudad. “Exactamente es así, esto ha sido histórico en nuestra ciudad”, afirmó. Y agregó: “Nunca se ha podido repartir a lo largo de todo el tiempo”.

Orso reconoció que se han realizado acciones y obras, pero consideró que Carlos Paz todavía está lejos de competir como destino fuerte en temporada invernal. “Estamos muy alejados nosotros de otros puntos turísticos de invierno, como son, por ejemplo, Bariloche o Mendoza con la nieve”, señaló. Y concluyó: “Hay que pelear con otras armas”.

Reforma laboral y certificados médicos

Sobre la reforma laboral, Orso sostuvo que todavía no se observa en Villa Carlos Paz una situación dramática directamente asociada a la nueva normativa. Sin embargo, sí identificó un problema concreto: la validación de certificados médicos.

“No hay en Villa Carlos Paz una situación dramática con la nueva ley laboral”, aclaró. Pero enseguida marcó que sí existen “reclamos de algunos trabajadores”.

El problema aparece cuando un empleado se enferma. Según explicó, antes podía acudir a su médico, recibir un certificado y presentarlo ante la empresa. Ahora, en cambio, algunas firmas ya no aceptan ese procedimiento. “Hoy eso no es aceptado a través de la nueva ley laboral”, sostuvo.

Orso señaló que se exige la intervención de médicos habilitados para ese sistema y certificados con diagnóstico online y firma digital, pero advirtió que esa estructura no está disponible localmente. “En Villa Carlos Paz no hay médicos que te puedan brindar con el diagnóstico online, con la firma digital”, afirmó.

Frente a esa situación, el sindicato buscó interceder especialmente ante supermercados y empresas medianas o grandes. “Nosotros hemos intercedido, le hemos pedido a los supermercados que convivamos dos o tres meses”, explicó.

Trabajo no registrado: “Ha pasado largamente el 50%”

Otro punto fuerte de la entrevista fue el empleo no registrado. Orso sostuvo que los niveles de informalidad son muy altos y que superan largamente la mitad del universo laboral del sector.

“El número es sumamente elevado”, advirtió. Y precisó: “El número ha pasado largamente, el 50%”.

También alertó sobre el uso creciente de la figura del colaborador. Según Orso, muchos trabajadores salieron del padrón formal, pero continúan prestando tareas bajo otras modalidades o directamente en negro.

“Hay una disminución del padrón de empleados realmente importante”, señaló. Luego agregó que “ese ex trabajador sigue trabajando”, y completó: “Otros estarán trabajando en negro, que es su gran mayoría”.

En ese sentido, cuestionó que la reforma laboral haya sido presentada como una herramienta para blanquear trabajadores. “Esta reforma laboral hace o se dice que iba a colaborar con empresarios y con todo para lograr un blanqueo casi total de los trabajadores”, planteó. Pero, según su mirada, eso no ocurrió: “Hasta el momento no estamos viendo nada de eso, todo lo contrario”.

Locales vacíos y pérdida de puestos de trabajo

Orso cerró su diagnóstico económico con una imagen visible en la ciudad: locales desocupados y comercios que cierran. “Vemos pérdidas de puestos de trabajo”, sostuvo. Y añadió: “Todos los días vemos que se cierra el negocio”.

Para el dirigente, no hace falta un análisis técnico sofisticado para advertir el deterioro del sector comercial. “No hace falta ser ningún especialista para salir a la calle y ver que hay un montón de locales vacíos”, afirmó. También mencionó “galerías con locales desocupados” como una postal de la crisis.

Sobre el final, volvió a dirigirse a los trabajadores mercantiles y remarcó el rol del gremio frente al escenario actual. “Sabemos la situación difícil que está atravesando cada uno de ellos”, expresó. Y cerró: “Estamos siempre firmes para poder ayudarlos cada uno en cualquier situación que puedan tener”.