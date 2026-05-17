River venció a Rosario Central y se metió en la final del Apertura

El Millonario ganó 1-0 este sábado en el Monumental, por las semifinales del Torneo Apertura, y sacó boleto a la definición del campeonato. El único gol lo marcó Facundo Colidio, de penal, en un partido duro en el que River además sufrió varias lesiones y dejó en el camino a un rival que lo exigió hasta el cierre.

River derrotó 1-0 a Rosario Central en el Monumental y se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura. En una semifinal cerrada, intensa y con mucho roce, el equipo de Núñez encontró la diferencia en el segundo tiempo y sostuvo una ventaja valiosa para seguir en carrera por el título.

El partido tuvo varias incidencias antes del gol. River perdió muy temprano a Sebastián Driussi por lesión y, más tarde, dispuso de un penal que Jeremías Ledesma le atajó a Gonzalo Montiel tras una revisión del VAR por un codazo de Gastón Ávila sobre Lucas Martínez Quarta. Ya en el complemento, a los 16 minutos, Colidio no falló desde los doce pasos después de una infracción del arquero rosarino sobre Joaquín Freitas y puso el 1-0 definitivo.

En el desarrollo general, River fue superior por tramos y generó más situaciones, pero no la tuvo sencilla. Rosario Central respondió con peligro, sobre todo con el peso de Ángel Di María y un par de llegadas muy claras: primero un remate de Guillermo Fernández que desvió Santiago Beltrán antes de que la pelota pegara en el palo, y después otro intento que también dio en el poste. A eso se sumó que River también perdió por molestias a Aníbal Moreno y a Montiel, por lo que terminó defendiendo la ventaja en un cierre de mucha tensión.

La victoria dejó a River en la final del campeonato y lo convirtió en el primer clasificado a la definición del domingo 24 en el Mario Alberto Kempes. Rosario Central, en cambio, quedó eliminado después de una campaña sólida que lo había llevado hasta las semifinales.

En lo que viene, River recibirá a RB Bragantino este miércoles a las 21.30 por la Copa Sudamericana y luego jugará la final del Apertura en Córdoba. Para Rosario Central, tras la eliminación, no había otro compromiso oficial confirmado en lo inmediato.