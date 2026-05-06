Barcelona golpeó a Boca en Guayaquil y lo dejó bajo presión en la Libertadores

El Xeneize cayó 1-0 este martes ante Barcelona en Ecuador, por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores, en una noche atravesada por la lluvia, una lesión en el arco y dos expulsiones. El gol de Héctor “Tito” Villalba le dio al local su primera victoria en la zona y dejó a Boca obligado a reaccionar en lo que viene.

Boca perdió 1-0 con Barcelona en el estadio Monumental Banco Pichincha, por la cuarta fecha del Grupo D, y sufrió un tropiezo que lo complicó en la pelea por la clasificación. Para el conjunto ecuatoriano fue un triunfo clave, porque sumó sus primeros 3 puntos en la zona, mientras que el equipo argentino quedó con 6 unidades tras su segunda derrota consecutiva en la Copa.

El partido se fue cargando de incidencias desde temprano. En el primer tiempo, Leandro Brey debió salir por un golpe y fue reemplazado por Javier García. Antes del descanso, Santiago Ascacíbar vio la roja tras una revisión del VAR, y poco después Milton Céliz también fue expulsado en el local, por lo que el complemento se jugó diez contra diez. La diferencia llegó a los 27 minutos del segundo tiempo, cuando Jhonny Quiñónez asistió a Héctor Villalba, que definió junto al palo para marcar el único gol de la noche.

En el desarrollo general, Barcelona se adaptó mejor a un encuentro condicionado por la lluvia intensa y el campo pesado. Boca tuvo un aviso claro al comienzo, pero después perdió estabilidad, no logró sostener situaciones de peligro con continuidad y terminó empujando más por necesidad que por claridad. El local, en cambio, administró mejor los tiempos del partido y hasta encontró espacios para lastimar de contraataque en el cierre.

La derrota dejó a Boca con la obligación de hacerse fuerte en sus dos partidos finales como local para asegurar el pase a los octavos de final. Barcelona, en cambio, volvió a meterse en carrera en un grupo que quedó abierto y recuperó expectativas de clasificación después de un arranque muy flojo.

En lo que viene, Boca recibirá a Huracán este sábado a las 19.00 por los octavos de final del Torneo Apertura, mientras que Barcelona volverá a jugar ese mismo día desde las 19.00 ante Manta por la LigaPro.