Arte y solidaridad: rematarán obras de María del Carmen Codina a beneficio del Mariette Lydis y el Refugio Cura Brochero

La actividad se llevará a cabo este 8 de mayo, a las 18:30, en la sede de la Delegación Villa Carlos Paz del Colegio de Abogados de Córdoba. Todo lo recaudado será destinado al Colegio Mariette Lydis y al Refugio Cura Brochero de la ciudad.

La Delegación Villa Carlos Paz del Colegio de Abogados de Córdoba realizará este viernes 8 de mayo un gran remate solidario de obras de la abogada y pintora María del Carmen Codina, en una propuesta que combinará arte y solidaridad.

La actividad comenzará a las 18:30 en Alberdi 50, Torre Melos, entrepiso, y tendrá un fin benéfico: todo lo recaudado será destinado al Colegio Mariette Lydis y al Refugio Cura Brochero de Villa Carlos Paz.

Según se informó en la convocatoria, durante el encuentro se rematarán cuadros de diversas temáticas y tamaños, en una iniciativa pensada tanto para quienes deseen adquirir una obra como para quienes quieran colaborar con instituciones de la ciudad.

El evento fue presentado como una oportunidad para sumar un gesto solidario a través del arte, con piezas de María del Carmen Codina que estarán disponibles para el público en esta modalidad especial.

De esta manera, la propuesta buscará reunir a vecinos e interesados en una jornada con objetivo solidario, canalizando lo recaudado hacia dos espacios que desarrollan tareas importantes en la comunidad local.