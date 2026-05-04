La Liga Profesional anunció el cronograma de los octavos del Apertura: el clásico Talleres – Belgrano se disputará el sábado

La primera ronda de los playoffs del Torneo Apertura 2026 se jugará el próximo fin de semana, con partidos repartidos entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, aunque todavía sin horarios oficiales. Entre los cruces confirmados, el que más impacto genera en Córdoba es el duelo entre Talleres y Belgrano, que se enfrentarán en eliminación directa por un lugar en cuartos de final.

La Liga Profesional oficializó este lunes la programación por días de los octavos de final del Apertura. Los partidos se disputarán el próximo fin de semana y, al momento del anuncio, todavía quedaban horarios por confirmar. Además, la grilla se difundió con un dato abierto: faltaba definirse uno de los clasificados de la Zona A, por lo que algunos cruces podían sufrir ajustes según los resultados de los últimos encuentros de la fase regular.

El cronograma anunciado para los octavos era el siguiente: Estudiantes de La Plata vs. Racing, Rosario Central vs. Independiente, River Plate vs. San Lorenzo y Vélez vs. Gimnasia de La Plata, todos previstos para el domingo 10 de mayo. Para el sábado 9 de mayo, en tanto, fueron programados Independiente Rivadavia vs. Unión, Talleres vs. Belgrano, Boca vs. Huracán y Argentinos Juniors vs. Lanús.

Dentro de esa grilla, el cruce entre Talleres y Belgrano aparece como uno de los partidos más fuertes de la instancia. El clásico cordobés quedó ubicado en la parte baja del cuadro y se jugará el sábado. La “T” tendrá localía por haber terminado cuarta en la Zona A, mientras que el “Pirata” avanzó como quinto de la Zona B, en una llave que garantiza un choque de máxima tensión y que además mete a Córdoba en el centro de la escena del Apertura.

El reglamento del torneo establece que los octavos se disputan a partido único entre los ocho mejores de cada zona, cruzados según su ubicación final. En ese esquema, el 4° de la Zona A debe medirse con el 5° de la Zona B, combinación que terminó emparejando a Talleres con Belgrano. La posición final también define la localía en esta instancia y en las siguientes, con excepción de la final.

La hoja de ruta del Apertura ya empieza a quedar más clara. Según el esquema anticipado por la organización, los ganadores de los partidos del sábado jugarán los cuartos de final el martes siguiente, mientras que los vencedores del domingo lo harán el miércoles. Las semifinales están previstas para el sábado 16 o el domingo 17, y la final ya tiene sede confirmada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para el domingo 24 de mayo.