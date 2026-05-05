Tiempo en Villa Carlos Paz: martes sin lluvias y miércoles más cálido, con algo de variabilidad al cierre

El SMN anticipa dos jornadas en general favorables en Villa Carlos Paz y Punilla. Este martes 5 se mantendrá estable, con máxima de 23° y 0% de precipitaciones durante todo el día. Para este miércoles 6, la temperatura subirá hasta 28° y recién hacia la noche aparecen chances acotadas de lluvias, dentro de un rango de 10–40%.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un panorama tranquilo para las próximas horas, con un martes firme y un miércoles más templado, aunque algo más variable en el cierre de la jornada.

Para hoy, martes 5, no se esperan precipitaciones en ningún tramo del día. La jornada arrancará con una mañana fresca, en torno a 12°, y luego la temperatura subirá hasta una máxima de 23°. Hacia la noche, el ambiente seguirá estable, con registros cercanos a 19° y viento suave de 7–12 km/h. El dato distintivo del arranque pasa más por la presencia de neblina o nubosidad baja que por alguna señal de inestabilidad.

Mañana, miércoles 6, se perfila como el día más templado de los dos. La temperatura irá desde unos 15° hasta una máxima de 28°, con una primera mitad del día bastante firme. El SMN apenas marca una chance mínima de precipitaciones entre la mañana y la tarde (0–10%), mientras que hacia la noche esa posibilidad sube a 10–40%, con valores alrededor de 16°.

Para tener en cuenta: el mejor tramo de las próximas 48 horas aparece entre hoy y la tarde del miércoles. Recién al final de la jornada de mañana convendrá seguir la evolución del cielo, aunque por ahora no se ve un escenario demasiado contundente.