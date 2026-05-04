La final del Torneo Apertura se jugará en el Kempes

La definición del primer campeonato de la temporada 2026 de la Liga Profesional tendrá como sede el estadio Mario Alberto Kempes. La organización también fijó el partido decisivo para el domingo 24 de mayo, mientras comienzan a jugarse los octavos de final.

La final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional se jugará en Córdoba. La sede elegida para el encuentro decisivo será el estadio Mario Alberto Kempes, según quedó confirmado este lunes junto con la programación de la primera fase de playoffs.

Además de definir la sede, la organización del torneo estableció que el partido que consagrará al campeón se disputará el domingo 24 de mayo, aunque por ahora resta conocer el horario. La noticia se conoció en la misma jornada en la que también se oficializó el cronograma de los octavos de final.

El anuncio le da a Córdoba un lugar central en la etapa decisiva del campeonato, ya que el Kempes no sólo recibirá la final sino que además será escenario este fin de semana del clásico entre Talleres y Belgrano por octavos. Ese cruce aparece programado para el sábado 9 de mayo, también con horario a confirmar.

La llave de eliminación directa comenzará entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo. De acuerdo con el cronograma difundido, los equipos que jugarán sus octavos el sábado pasarán a disputar los cuartos el martes siguiente, mientras que los ganadores del domingo lo harán el miércoles.

Con la elección del Mario Alberto Kempes, el Apertura ya tiene definido el escenario donde se conocerá al primer campeón del año en el fútbol argentino. Para Córdoba, la confirmación suma una cita de alto impacto deportivo y vuelve a poner a la provincia en el centro del calendario nacional.