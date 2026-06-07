La Coopi celebró 63 años reivindicando el cooperativismo como comunidad, resistencia y cuidado del ambiente

La Cooperativa Integral Regional realizó una tertulia abierta bajo el lema “Construir comunidad, cuidar el ambiente”. El encuentro reunió a trabajadores, delegados, consejeros, referentes cooperativos e invitados especiales, y combinó memoria institucional, reflexión ambiental y una reafirmación del cooperativismo como herramienta de transformación social.

La Cooperativa Integral Regional celebró el pasado viernes su 63° aniversario con una tertulia abierta que volvió a poner en el centro una idea que atraviesa buena parte de su historia: el cooperativismo no solo como herramienta para resolver necesidades concretas, sino también como forma de construir comunidad, sostener vínculos solidarios y cuidar el ambiente.

La actividad se desarrolló en la sede de calle Moreno, en Villa Carlos Paz, bajo el título “Construir comunidad, cuidar el ambiente”, en coincidencia con el Día Mundial del Ambiente y en el marco de una nueva conmemoración institucional.

El encuentro reunió a trabajadores, delegados, consejeros e integrantes del cuerpo social de la COOPI, además de autoridades, referentes del sector cooperativo y mutualista, e invitados especiales.

Entre los presentes estuvieron Domingo Benso, secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba y referente del Grupo Cooperativo Mutual Devoto; el intendente de Capilla del Monte, Santiago Arenas Diez; el secretario de Gobierno de esa ciudad, Luis Grande; y la gerenta de la sucursal 100 Córdoba del Banco Credicoop, Laura Gabarini.

La tertulia contó además con las exposiciones de la arquitecta Patricia Ferreyra, especialista en gestión ambiental, planificación territorial y educación para la sostenibilidad e integrante de la Escuela del Agua; del licenciado Marco Galán, especialista en desarrollo comunitario, economía social y comunicación popular, presidente de la Mutual Carlos Mugica y director de Radio Comunitaria La Ranchada; y del propio Benso.

Celebrar haciendo

En la apertura, el gerente general de la COOPI, Rodolfo Frizza, señaló que la cooperativa eligió celebrar su aniversario con acciones concretas de compromiso comunitario en los distintos territorios donde hoy tiene presencia.

“Vivimos tiempos muy duros, muy difíciles. Pero ni siquiera en el peor de los momentos, en aquel 5 de junio de 2021, dejamos pasar un momento para encontrarnos y recordar la historia de la Coopi”, expresó.

Frizza remarcó que una parte central de la celebración tuvo que ver con el hacer. “A la Coopi se la distingue por lo que hace. Celebrar haciendo”, sintetizó.

En ese marco, se compartió un video con actividades realizadas en Villa Carlos Paz, Cuesta Blanca, San Antonio, Capilla del Monte y Cruz del Eje, como parte de una conmemoración pensada no solo hacia adentro de la organización, sino también en diálogo con las comunidades donde la cooperativa trabaja.

En Villa Carlos Paz, las acciones se realizaron en VillaNos Radio y en la Casa de la Memoria junto a estudiantes de nivel medio. En Cuesta Blanca, se plantaron árboles autóctonos. En San Antonio, se presentó la colecta anual de sangre. En Capilla del Monte, fuerzas vivas de la localidad recorrieron la planta depuradora de líquidos cloacales, en una actividad vinculada al compromiso con el saneamiento. Y en Cruz del Eje, se desarrolló una jornada educativa con estudiantes y personal técnico del servicio de agua.

Luego, el presidente del Consejo de Administración, Adolfo Mena, agradeció el acompañamiento de quienes sostienen la institución en un contexto complejo. “Gracias por el acompañamiento a quienes siguen trabajando a pesar de todo lo que nos ha pasado en la Cooperativa. Son muchos años que venimos trabajando y lo único que sabemos hacer es cooperativismo”, afirmó.

De la crisis a los “buenos augurios”

En un tramo cargado de memoria institucional, Frizza recordó el 58° aniversario, celebrado en 2021, en plena crisis, luego de la salida forzada de la cooperativa de la prestación del servicio de agua en Villa Carlos Paz.

“Yo estaba pensando que cuando cumplimos los 58, hace cinco años, en 2021, este mismo día lo celebrábamos en plena crisis, con una profundísima congoja”, recordó.

El gerente general describió aquel momento como una etapa de incertidumbre profunda. “Estábamos como en una absoluta niebla, que no sabíamos para dónde ir. Fueron dos meses mínimo, desde ese primero de mayo hasta el 15 o 20 de julio, cuando pudimos reaccionar y pensar que no podíamos bajar los brazos”, señaló.

A partir de allí, retomó la imagen de los augurios, aquellos signos que permiten intuir un camino posible aun en medio de la adversidad. En esa reconstrucción, mencionó la aparición de apoyos y vínculos que permitieron abrir nuevas perspectivas para la organización: FEMUCOR, el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, la Mutual Hipólito Yrigoyen, la Mutual Oncativo y la Cooperativa de Soto.

“Eso nos permitió pensar que, en medio de toda esa dificultad, que no era poca, podíamos pensar en buenos augurios. No fáciles augurios, pero sí buenos”, expresó.

Frizza también apeló a una imagen tomada de una experiencia en la Quebrada de Humahuaca: los abras, esos pasos que parecen cerrarse entre montañas hasta que, al llegar a la cima, se abre un nuevo horizonte. Para el dirigente, esa fue también una experiencia atravesada por la cooperativa en los últimos años.

Cooperativismo como resistencia

El eje conceptual de la celebración quedó condensado en una frase que Frizza compartió durante su intervención, a partir de un proverbio japonés: “El puente que resiste el río no desafía la corriente, pero apoya muy bien sus pilares”.

Esa imagen le permitió hablar del presente de la organización. “Vivimos tiempos de profunda resistencia. De profunda resistencia en esta comunidad cooperativa”, sostuvo.

En esa línea, señaló que el cooperativismo, el mutualismo y la economía social y solidaria funcionan como esos pilares que permiten sostenerse cuando la corriente empuja con fuerza. “Son esos principios y esos valores que forjamos en esta gran comunidad que es el cooperativismo, y que forjamos en esta comunidad que es la Coopi, con las convicciones que creemos que son las que nos permiten sostenernos en todo este tiempo de resistencia”, afirmó.

Frizza remarcó además que esa resistencia no comenzó en 2021, sino que forma parte de una historia mucho más larga de la institución. Y vinculó esa trayectoria con una idea que atribuyó a Floreal Gorini, figura central del cooperativismo argentino.

Según recordó, Gorini hablaba de dos formas de cooperativismo: una orientada a reunir a las personas para resolver problemas concretos, y otra de carácter transformador, capaz de impulsar cambios sociales más profundos.

“Hay otro cooperativismo que, basado en ese, es el cooperativismo transformador: el que intenta transformar la sociedad construyendo comunidades”, planteó Frizza.

A partir de esa idea, vinculó el aniversario con el tema de la tertulia: construir comunidad implica cuidar las relaciones entre las personas, reconocer al otro, no desconocerlo, no ningunearlo, no oprimirlo ni explotarlo. Y en esa misma noción de vínculo, sostuvo, también entra el ambiente.

“En ese todo otro, también está el ambiente en el que vivimos, que cuidamos y que respetamos”, expresó.

La tertulia: ambiente, comunidad y economía social

Las exposiciones retomaron ese eje desde distintas experiencias del cooperativismo, el mutualismo, la comunicación popular y la gestión ambiental.

Patricia Ferreyra se refirió al cuidado del ambiente y a la decisión de vivir en un territorio donde la solidaridad aparece como un elemento clave de la construcción comunitaria. Su intervención conectó la sostenibilidad con la planificación, la educación ambiental y la responsabilidad compartida sobre el lugar que se habita.

Marco Galán compartió la experiencia social de la Mutual Carlos Mugica y de Radio Comunitaria La Ranchada, poniendo el acento en la economía social como herramienta de organización comunitaria. También destacó el legado del Papa Francisco y la encíclica Laudato si’, no solo en relación con el cuidado del ambiente, sino también con el cuidado del otro y la dignidad del ser humano.

Domingo Benso, por su parte, abordó el impacto del cooperativismo en la transformación de comunidades concretas, a partir de la experiencia del Grupo Cooperativo Mutual Devoto. En su exposición, describió cómo la organización cooperativa permitió sacar a un pueblo de una situación de desarticulación y construir un entramado productivo y social que hoy se expresa, según planteó, en desempleo cero.

“Ahí está la Coopi”

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con la reproducción de un breve audio de Vicente Zito Lema, poeta, dramaturgo, periodista, filósofo y docente, grabado en el marco del 57° aniversario de la cooperativa.

Antes de compartirlo, Frizza rescató el aporte del histórico dirigente cooperativista y exgerente General Alejandro Eguiguren, y presentó a Zito Lema como una figura muy importante para la construcción simbólica de la COOPI.

En aquel mensaje, Zito Lema expresaba: “Si alguien piensa en la fraternidad real, si alguien piensa en los vínculos amorosos, sociales, si alguien piensa en la vida en común para el bien de todos, ahí está la Coopi”.

Y agregaba: “Si alguien piensa en compañeros y compañeras que siempre han luchado por los mayores valores humanísticos, ahí está la Coopi, siguiendo en su camino, siguiendo firme para el bien de todos. Ahí está la Coopi”.

“Ahí está la Coopi”, cerró Frizza, antes de dar paso a la tertulia.

Crecer Cooperando y una identidad que se reafirma

En el final, Frizza recordó que en este 2026 se cumplen 40 años del inicio de la gestión de 1987 en la conducción de la cooperativa, bajo el lema Crecer Cooperando.

Según señaló, aquel proceso marcó un cambio en la visión cooperativa que permitió construir buena parte de la COOPI actual. Fue una etapa liderada, entre otros, por Alejandro Eguiguren, y asociada a una concepción del cooperativismo como herramienta de expansión comunitaria, transformación social y compromiso territorial.

Con ese tono, la celebración de los 63 años no quedó reducida a una fecha institucional. Fue también una forma de reafirmar una identidad construida entre crisis, resistencia, vínculos comunitarios y una convicción que la cooperativa buscó volver a poner en palabras: seguir haciendo, aun en los momentos más difíciles.