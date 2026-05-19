Mañana bajo cero en Villa Carlos Paz: martes con -3° y miércoles estable

El SMN anticipa dos jornadas firmes en Villa Carlos Paz y Punilla, sin precipitaciones a la vista. Este martes 19 comenzó con una mínima de -3° y llegará a una máxima de 18°, mientras que el miércoles 20 seguirá estable, con temperaturas entre 1° y 16°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un tramo de tiempo estable, con cielo mayormente despejado o algo nublado, pero con frío marcado en las primeras horas.

Para hoy, martes 19, no se esperan lluvias en ningún momento del día. La jornada arranca con una temperatura muy baja, de -3°, y luego el termómetro subirá hasta una máxima de 18°. Hacia la noche, los valores volverán a descender, con registros cercanos a 9° y viento leve a moderado, entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.

El miércoles 20 mantendrá la misma tendencia de estabilidad. El SMN marca 0% de precipitaciones durante toda la jornada, con una mínima de 1° y una máxima de 16°. El viento será suave, en general entre 0–2 km/h y 7–12 km/h, y el cielo se presentará con algo de nubosidad por momentos.

La clave de estos dos días será el frío temprano, más que la posibilidad de lluvias. El panorama aparece firme, pero con mañanas muy frescas y tardes algo más agradables.