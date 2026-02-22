“70 + 70” en el Aconcagua: la semana extrema de Magui Nieto que terminó con un triunfo histórico para el trail carlospacense

La atleta de Villa Carlos Paz cerró una semana de exigencia extrema en la montaña más alta de América con una victoria impactante en la clasificación general femenina de los 70 kilómetros del Aconcagua Ultra Trail, luego de haber intentado días antes la cumbre del cerro en estilo non stop.

La carlospacense Magui Nieto acaba de escribir una página enorme para el trail local. Después de una semana entera de desgaste físico y mental en la zona del Aconcagua, la corredora de Villa Carlos Paz se quedó con el primer puesto de la general femenina en los 70 kilómetros de la Aconcagua Ultra Trail, el tramo final de un desafío bautizado “70 + 70” que compartió con Leonardo “Tano” Ísola.

El festejo llegó al término de más de 12 horas de carrera, en una llegada cargada de emoción: Magui apareció en la recta final con lágrimas en los ojos, recibió el abrazo de su compañero de aventura a pocos metros de la meta y cruzó el arco ovacionada por el público. Del otro lado de la cinta, Ísola ya había concretado también una actuación sobresaliente, con primer puesto en su categoría y quinto lugar en la clasificación general.

Un intento de cumbre que rozó lo imposible

El desafío había comenzado a mitad de semana con una apuesta enorme: ascender el Aconcagua en formato non stop desde Horcones, sin asistencia externa.

El miércoles, a las 9 de la mañana, Magui y el Tano pusieron en marcha el primer tramo con buen clima y un objetivo claro: subir, llegar y bajar en una sola tirada. Cerca de las 17, ya estaban en Plaza de Mulas, donde hicieron una pausa para alimentarse y recuperar algo de energía antes de encarar la parte más dura.

A las 21 retomaron la marcha rumbo a la cumbre, ganando altura en plena noche andina. Sin embargo, cuando ya se encontraban en la zona de Nido de Cóndores, alrededor de los 5.500 metros, el clima se volvió inviable: ráfagas que superaban los 100 kilómetros por hora hicieron imposible seguir avanzando.

Durante un tiempo esperaron una mejora que nunca llegó. Finalmente, con el cuerpo castigado y la montaña dejando claro su mensaje, tomaron la decisión más difícil pero también la más sensata: abandonar el intento de cumbre para no poner en riesgo la integridad física. El primer “70” del plan quedaba inconcluso en términos de objetivo, pero dejaba a Magui e Ísola con horas de esfuerzo, mucha altura acumulada y una convicción intacta.

Del no a la cumbre al sí en la ultra: la mejor respuesta en carrera

Lejos de volver a casa con la frustración a cuestas, Magui e Ísola eligieron transformar ese golpe en combustible. Apenas unos días después, ya estaban en la línea de largada de los 70K de la Aconcagua Ultra Trail, listos para completar la segunda parte del “70 + 70”.

La carrera largó de madrugada, a las 5 de la mañana, con frío, cansancio acumulado y un recorrido tan exigente como espectacular. A cada kilómetro, Nieto fue reafirmando dos cosas: que la montaña seguía siendo su territorio y que el cuerpo, a pesar de todo lo vivido, estaba dispuesto a una prueba más.

Hora tras hora, la carlospacense sostuvo el ritmo, manejó los tramos técnicos y ganó posiciones hasta consolidarse en lo más alto de la general femenina. En paralelo, Leonardo “Tano” Ísola completó una carrera sólida de principio a fin y se subió a lo más alto del podio de su franja etaria, con un quinto puesto absoluto entre todos los corredores de los 70K.

Una llegada que resume una semana entera

El cierre del desafío tuvo el componente emocional que suele reservarse para las grandes historias deportivas. Magui entró al último tramo visiblemente emocionada, con el desgaste de toda la semana encima y el alivio de saber que esta vez sí llegaba al objetivo.

A pocos metros de la meta la esperaba el Tano, que ya había terminado su propia carrera y traía bajo el brazo su 1° puesto de categoría y 5° general. Se fundieron en un abrazo rodeados de aplausos, mientras ella completaba los últimos metros con la mirada mojada y la certeza de haber convertido el sabor amargo del intento de cumbre fallido en una victoria gigante.

Para el trail de Villa Carlos Paz, la imagen de Magui Nieto cruzando el arco de llegada y la de Ísola celebrando su podio quedarán como dos de las postales deportivas del año: un equipo que volvió a levantarse en la misma montaña que días antes les había dicho que no.

“Fue muchísimo más de lo que vinimos a buscar”

Ya con algo más de calma, y todavía procesando lo vivido, Magui compartió un mensaje para quienes siguieron la aventura a la distancia:

“Muchísimas gracias a cada uno por estar ahí acompañándonos en esta locura, estamos muy felices con lo conseguido que fue muchísimo más de lo que vinimos a buscar.

No sé si bueno o malo jaja quedamos con muchos más proyectos de estos en la cabeza. Se vienen muchas más aventuras”.

El “Aconcagua 70 + 70” dejó así un saldo contundente: no solo un primer puesto en la general femenina para Magui Nieto y un 1° puesto de categoría y 5° general para Leonardo “Tano” Ísola, sino también la confirmación de que la dupla carlospacense está lista para desafíos cada vez más grandes en la alta montaña.