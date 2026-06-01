El oficialismo aprobó el balance 2025, pero la minoría del Tribunal de Cuentas marcó fuertes objeciones

La Cuenta General del Ejercicio 2025 fue aprobada con los votos de Carlos Paz Unido y ahora deberá pasar por audiencia pública antes de la segunda lectura. Aunque el oficialismo defendió un cierre con superávit, liquidez y equilibrio financiero, el vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas, Gustavo Molina, sostuvo que el análisis “no refleja razonablemente” la ejecución presupuestaria y enumeró observaciones sobre becas, VCP Gas, publicidad institucional, Cotreco, sueldos de diciembre y cuentas de afectación específica.

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó en primera lectura la Cuenta General del Ejercicio 2025, durante la sesión del jueves pasado, únicamente con los votos del bloque oficialista de Carlos Paz Unido.

La oposición no hizo uso de la palabra en el recinto y aguardará la instancia de audiencia pública, donde podrán expresarse vecinos e instituciones, antes de fijar posición durante el tratamiento en segunda lectura.

La defensa del balance estuvo a cargo de la concejala oficialista Raquel Merlino, quien sostuvo que el expediente cumplió con las etapas previstas por la normativa vigente y que el análisis de la documentación refleja “un municipio con resultado positivo, liquidez suficiente y capacidad de cumplimiento de obligaciones”.

La edila recordó que la Cuenta General fue remitida al Concejo en cumplimiento de la Ordenanza 1511 y de los artículos 144 y 161 de la Carta Orgánica Municipal, y señaló que el Tribunal de Cuentas elevó su análisis técnico sobre el ejercicio.

Según Merlino, ese proceso apunta a “incrementar el nivel de confiabilidad y razonabilidad de la información contable y financiera presentada por el Departamento Ejecutivo”. También afirmó que desde el bloque oficialista se revisaron la ejecución presupuestaria, los estados financieros y los principales indicadores económicos y patrimoniales.

“Desde nuestro bloque también se realizó el análisis correspondiente de la documentación remitida”, expresó, y agregó que pudieron verificar “consistencia entre la cuenta general y el informe técnico elaborado por el órgano de control”.

Los números defendidos por el oficialismo

Durante su exposición, Merlino detalló que los ingresos propios consolidados —sin considerar fondos de terceros e incluyendo ingresos corrientes, de capital y fuentes financieras— alcanzaron en 2025 un total de $67.540.627.614,12, frente a un presupuesto previsto de $91.362.479.441,01.

Esto representa, según informó, una ejecución del 73,93%. La diferencia entre lo presupuestado y lo efectivamente recaudado fue de $23.821.851.826,89, equivalente a un desvío del 26,07%.

Uno de los puntos que remarcó fue el comportamiento de la coparticipación. “Uno de los datos relevantes del ejercicio es el comportamiento de la coparticipación, cuya ejecución alcanzó el 59,89% de lo presupuestado originalmente”, indicó.

La concejala vinculó ese resultado con el contexto económico general y sostuvo que debe analizarse “en el marco de la caída de la actividad económica y de recursos coparticipables durante el ejercicio”.

Superávit, deuda flotante y caja disponible

Merlino afirmó que, al observar la ejecución general del ejercicio, puede verificarse una relación equilibrada entre ingresos recaudados y gastos comprometidos. “Los ingresos recaudados y los gastos comprometidos mantienen una relación equilibrada, lo cual refleja una administración prudente de recursos municipales”, planteó.

En ese marco, informó que el ejercicio cerró con un superávit de $2.957.448.282,84, equivalente al 3,24% del presupuesto autorizado. Según la edila, ese resultado muestra una mejora significativa respecto del ejercicio anterior.

También señaló que del total de ingresos comprometidos, el 92,61% fue efectivamente pagado. El saldo pendiente de pago —deuda corriente o flotante— asciende, al 31 de diciembre de 2025, a $4.867.520.848,95.

Al sumar ese saldo con el superávit informado, Merlino indicó que se conforma una disponibilidad de caja de $7.824.968.131,79 al cierre del ejercicio.

“En definitiva, el análisis realizado sobre la cuenta general del ejercicio 2025 refleja un municipio con resultado positivo, liquidez suficiente y capacidad de cumplimiento de obligaciones, manteniendo equilibrio financiero y administración responsable de los recursos públicos”, resumió.

La disidencia de la minoría del Tribunal de Cuentas

El balance llegó al Concejo con dictamen favorable del Tribunal de Cuentas, donde el oficialismo tiene mayoría. Sin embargo, el vocal por la minoría, Gustavo Molina, dejó expresada su Disidencia N° 048/2026, referida al dictamen emitido mediante la Resolución N° 113/2026.

En esa presentación, Molina sostuvo que el análisis de la Cuenta General del Ejercicio 2025 “no refleja razonablemente la ejecución del presupuesto anual 2025”, teniendo en cuenta los elementos enviados por el Departamento Ejecutivo y el análisis de expedientes que, según indicó, ya habían sido acompañados oportunamente por disidencias dentro del propio Tribunal.

Entre las observaciones generales, el tribuno de la minoría cuestionó la documentación vinculada a la asignación y pago de becas en el ámbito municipal, al considerar que se contrapone con lo establecido en el artículo 103 de la Carta Orgánica Municipal, referido a las formas de empleo municipal, y con los fundamentos de la Ordenanza 4088, vinculada a capacitación, metas y programas.

También objetó el pago de honorarios de directores de Carlos Paz Gas S.A. y/o VCP Gas S.A.. Según su criterio, esos honorarios no deberían ser afrontados por el municipio, sino por la propia sociedad anónima, regida por la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.

Otro de los puntos señalados fue la publicidad institucional. La vocalía de la minoría sostuvo que hay expedientes que no cumplirían con la Ordenanza 5264, que fija criterios sobre los gastos de publicidad institucional del Departamento Ejecutivo.

En relación con Cotreco S.A., Molina recordó que ya había expresado disidencias respecto de la firma de convenios aprobados y sus consecuentes órdenes de pago, por cuestiones vinculadas a cambios societarios de la empresa y a lo establecido en el pliego de bases y condiciones aprobado por la Ordenanza 6273.

Sueldos de diciembre y cuentas específicas

Uno de los señalamientos más relevantes de la disidencia refiere a los sueldos de diciembre de 2025. Según Molina, en el ejercicio presentado ante el Tribunal de Cuentas “no se observan” esos salarios, que fueron abonados durante enero de 2026.

Para el vocal de la minoría, al no tenerse en cuenta esas cifras en el análisis económico-financiero, el resultado primario informado se ve alterado.

Finalmente, también planteó objeciones sobre las cuentas de afectaciones específicas. En ese punto, sostuvo que la Ordenanza 7287, promulgada el 31 de diciembre de 2025, no reflejaría el espíritu de la Ordenanza General Impositiva 1408 y sus modificatorias.

Con estas observaciones, la minoría del Tribunal de Cuentas dejó planteada una lectura muy distinta a la defendida por el oficialismo en el recinto. Mientras Carlos Paz Unido presentó el cierre del ejercicio como muestra de equilibrio financiero y administración responsable, la disidencia de Molina abrió interrogantes sobre la razonabilidad del análisis, la imputación de gastos y el cumplimiento de normas específicas en áreas sensibles de la administración municipal.

La discusión continuará ahora con la audiencia pública, instancia clave del procedimiento de doble lectura. Luego, el expediente volverá al Concejo para su tratamiento definitivo, donde se espera que los bloques opositores fijen posición sobre el balance y sobre las objeciones formuladas por la minoría del órgano de control.