Córdoba tuvo un fin de semana largo histórico: 310 mil turistas, Belgrano campeón y un impacto de $77 mil millones

El feriado del 25 de Mayo dejó un fuerte movimiento turístico, deportivo y cultural en la provincia. Según el relevamiento oficial, más de 310 mil turistas recorrieron distintos destinos cordobeses y generaron un impacto de $60 mil millones, al que se sumó el movimiento asociado a la final entre Belgrano y River en el Mario Alberto Kempes.

Córdoba cerró un fin de semana largo de alto impacto turístico, económico y deportivo, impulsado por una agenda cargada de fiestas populares, propuestas gastronómicas, recitales, actividades culturales y la final del Torneo Apertura 2026, en la que Belgrano se consagró campeón tras vencer 3 a 2 a River en el estadio Mario Alberto Kempes.

De acuerdo con los datos difundidos, más de 310 mil turistas se movilizaron por distintos puntos de la provincia durante el feriado del 25 de Mayo, con un impacto económico estimado en $60 mil millones en alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y actividad comercial.

A ese movimiento se sumó el fuerte impulso generado por la final disputada en el Kempes, que elevó el impacto global del fin de semana a unos $77 mil millones.

El resultado consolidó a Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país para la fecha, con un perfil marcado por escapadas de cercanía, eventos convocantes y celebraciones patrias en distintos corredores turísticos.

Muy buena ocupación en los principales destinos

Los niveles de ocupación mostraron registros altos en buena parte del territorio provincial. En el Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano alcanzó un promedio del 70%, con alojamientos categorizados cercanos al 95%, mientras que La Cumbrecita llegó al 86%.

En Villa Carlos Paz, la ocupación promedió el 70%, con hoteles categorizados entre el 85% y el 90%. En tanto, Alta Gracia registró un 65%.

Con eventos como la presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el Festival del Cuarteto, Colonia Caroya y Jesús María alcanzaron ocupación plena, mientras que Villa del Totoral llegó al 95%.

También se destacaron Río Cuarto, con un 95%; Río Ceballos, con un 80%; y Balnearia, con un 70%.

En la ciudad de Córdoba, el promedio general fue del 90%, con establecimientos categorizados completos, principalmente por el movimiento generado alrededor de la final en el Mario Alberto Kempes y por la agenda cultural y gastronómica del fin de semana.

El Kempes, Belgrano y un impacto extraordinario

La consagración de Belgrano fue uno de los grandes hechos del fin de semana. La final ante River no solo generó una postal histórica para el fútbol cordobés, sino que también movilizó a miles de personas en la capital provincial y en localidades cercanas.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó que “Córdoba volvió a demostrar su capacidad para recibir grandes eventos y movilizar visitantes en toda la provincia”.

En esa línea, remarcó que la combinación de fiestas populares, gastronomía, naturaleza y deporte genera “un movimiento económico muy importante” y fortalece el trabajo de cada destino turístico.

Además, Capitani subrayó el peso específico del partido en el balance general: “La final disputada en el Kempes tuvo un impacto extraordinario, no solo para la ciudad capital sino también para muchas localidades que recibieron turistas durante todo el fin de semana largo”.

Con estos números, la provincia volvió a mostrar la potencia de una agenda capaz de integrar turismo, deporte, cultura y economía regional, en un fin de semana que quedará marcado tanto por el movimiento de visitantes como por una consagración histórica para Belgrano.