Capilla del Monte invita a celebrar sus Patronales con almuerzo criollo, música y danza

La jornada será el sábado 13 de junio, con misa, procesión, almuerzo criollo, espectáculos artísticos y danzas en el Club Capilla.

La Municipalidad de Capilla del Monte invitó a la comunidad a participar de las Fiestas Patronales en honor a San Antonio de Padua, que se realizarán el sábado 13 de junio con una agenda que reunirá fe, tradición y cultura popular.

Las actividades comenzarán a las 11 con la misa y posterior procesión. Luego, desde las 13, la celebración continuará con el tradicional almuerzo criollo en el Club Capilla, acompañado por espectáculos artísticos y presentaciones de danza.

Según se informó, durante la jornada actuarán El Embrujo, Diego Guzmán, Lourdes y Sofía Laciar y la Orquesta Infantojuvenil del Quebrachal.

También participarán los ballets América Joven, Capilla Baila y el Taller Folklórico San Antonio, que formarán parte de la programación prevista para la celebración patronal.

Desde el municipio convocaron a vecinos y visitantes a sumarse a una de las festividades más importantes de la comunidad, en una jornada pensada para compartir el encuentro, la identidad local y las tradiciones de Capilla del Monte.