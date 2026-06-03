Villa Carlos Paz se suma hoy al reclamo nacional por Agostina Vega y contra la violencia machista

La concentración será este miércoles, a las 17, en la Plaza del Avión, bajo las consignas “Justicia por Agostina” y “Justicia por todas”. La convocatoria local forma parte de una jornada nacional de movilizaciones de Ni Una Menos, que tendrá réplicas en CABA, Córdoba Capital y distintas localidades del interior provincial.

El reclamo de justicia por Agostina Vega tendrá este miércoles una expresión concreta en Villa Carlos Paz, con una concentración pacífica convocada para las 17 en la Plaza del Avión.

La actividad se suma a una jornada nacional de movilizaciones que se replicará en distintos puntos del país, luego del hallazgo del cuerpo de Agostina en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, el peor desenlace para una búsqueda que había sido difundida ampliamente.

En Villa Carlos Paz, la convocatoria se realiza bajo las consignas “Justicia por Agostina” y “Justicia por todas”, con un llamado abierto a toda la comunidad. “Porque no nos puede ganar la indiferencia y la insensibilidad”, expresa el volante difundido para la movilización.

La concentración tendrá carácter pacífico y busca manifestar el repudio por el crimen, además de acompañar el pedido de justicia. “Traé tu cartel, tu fuerza y tu voz”, señala la invitación, que también advierte: “Que el silencio no sea cómplice”.

Una jornada nacional de Ni Una Menos

El colectivo Ni Una Menos volverá a movilizarse este 3 de junio en distintos puntos del país, a 11 años de la primera marcha que dio origen al movimiento feminista, surgido tras el femicidio de Chiara Páez en 2015.

En CABA, la convocatoria tendrá como epicentro el Congreso Nacional, desde las 17, bajo las consignas “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” y “Justicia por Dulce y Agostina”, en referencia al femicidio de la adolescente cordobesa Agostina Vega, de 14 años, y de la joven misionera Dulce Candia, de 17.

La protesta buscará visibilizar la persistencia de la violencia de género y reclamar respuestas estatales frente a los femicidios y desapariciones de mujeres y niñas. Desde las organizaciones advierten que en Argentina ocurre un femicidio cada 31 horas.

Desde Ni Una Menos Córdoba también difundieron un comunicado en el que expresaron el dolor y la bronca por el crimen de Agostina. “Otra vez el dolor. Otra vez la bronca. Otra vez una familia destruida y una comunidad entera preguntándose cómo llegamos hasta acá. Agostina salió de su casa con vida. Eso tendría que ser suficiente para volver”, plantearon.

El texto continúa con una pregunta que atraviesa el reclamo colectivo: “¿Cuántas más tenemos que perder para que la sociedad entienda el peligro al que estamos expuestas?”.

En el mismo comunicado, la organización sostuvo: “Hoy exigimos justicia por ella y acompañamos a su familia en un dolor imposible de dimensionar. Mientras seguimos contando casos, elaborando estadísticas y reclamando medidas de protección, seguimos sumando nombres que nunca deberían formar parte de ninguna lista”.

Marchas en Córdoba Capital y el interior

En Córdoba Capital, la convocatoria será a las 18 en Colón y Cañada, desde donde la movilización marchará hacia el Patio Olmos.

También habrá actividades en distintas localidades de la provincia. En Tanti, la convocatoria será a las 16 en la Plaza de la Virgencita, sobre Ruta 28. En Alta Gracia, habrá una concentración de antorchas a las 17 en Plaza Solares. En Villa María del Río Seco, el encuentro será a las 17 en Plaza San Martín, mientras que en Cruz del Eje será a las 18 en la Plazoleta de la Memoria.

En Río Tercero, la movilización se realizará a las 17 en el Paseo del Riel. En Río Cuarto, la convocatoria será a las 15:30 en Galpón Blanco. En Villa María, será a las 16 en Plaza Centenario. En San Marcos Sierras, el encuentro está previsto desde las 15 en Plaza Cacique Tulián, y en Capilla del Monte comenzará a las 16 en el Jardín de la Memoria.

También habrá marchas en Salsipuedes, desde las 18 en la Plaza de la Madre; en Ascochinga, a las 16, desde el IPEM 367 Joan Bialet Massé hasta la rotonda del ACA; y en Agua de Oro, desde las 17, con recorrido desde el club hasta Tres Cóndores y regreso al punto de partida.

En La Falda y Valle Hermoso, la convocatoria será a las 20 en el escenario Edén, ubicado en San Martín y avenida Edén. En Bialet Massé, la concentración será a las 17 en la Plaza El Triángulo, en Ruta 38 y Roque Sáenz Peña.

En este marco, la concentración de Villa Carlos Paz buscará hacer visible un mensaje común: justicia por Agostina, justicia por todas y ningún lugar para la indiferencia frente a la violencia machista.