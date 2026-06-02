Villa Carlos Paz: aprehenden a una mujer por hurto, daños y lesiones leves en un comercio céntrico

Una mujer de 44 años fue detenida en Villa Carlos Paz luego de sustraer mercadería de un autoservicio, provocar daños dentro del local y agredir a empleados del comercio.

Este martes, alrededor de las 13:59, personal del Escuadrón Motorizado Enduro fue comisionado por la Central de Comunicaciones a un comercio ubicado sobre avenida San Martín, en barrio Centro de Villa Carlos Paz, por un hecho de hurto, daños y lesiones leves.

Según se informó, momentos antes una mujer ingresó al local, tomó una botella de una heladera y, tras insultar a uno de los presentes, arrojó la bebida contra un empleado. Luego empujó estanterías de vidrio con carameleras, provocando daños en el interior del comercio.

Posteriormente, la mujer intentó darse a la fuga, pero fue retenida en la puerta del local hasta la llegada del personal policial.

Los efectivos procedieron a la aprehensión de una mujer de 44 años, quien fue trasladada a la Alcaidía local, quedando a disposición de la Justicia.