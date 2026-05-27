Villa Carlos Paz alcanzó un 72% de ocupación durante el fin de semana largo impulsada por la final entre River y Belgrano

La Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz informó que la ciudad registró un promedio de 72% de ocupación durante el último fin de semana largo de mayo. La final disputada en el Estadio Mario Alberto Kempes, el buen clima y la cercanía con Córdoba Capital favorecieron el movimiento turístico y gastronómico.

Villa Carlos Paz cerró el último fin de semana largo de mayo con un promedio de 72% de ocupación, de acuerdo con el relevamiento difundido por la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA).

El movimiento se concentró principalmente entre sábado y domingo, en un contexto en el que la agenda de eventos volvió a mostrar su capacidad para movilizar visitantes y generar impacto positivo en la actividad hotelera y gastronómica local.

Uno de los factores determinantes fue la final entre River y Belgrano, disputada en el Estadio Mario Alberto Kempes, que generó un fuerte movimiento de público hacia Córdoba. En ese escenario, Villa Carlos Paz se vio favorecida por su cercanía estratégica con la capital provincial, lo que permitió potenciar las reservas, especialmente en estadías cortas.

Según ASHOGA, los números representan una mejora respecto del primer fin de semana largo de mayo, correspondiente al Día del Trabajador, cuando la ciudad había registrado un promedio de ocupación del 52% entre viernes y sábado.

La presidenta de la entidad, Carolina Sacilotto, destacó que “sin dudas que la final entre River y Belgrano en el estadio Kempes, sumado al buen clima y la cercanía estratégica de nuestra ciudad con Córdoba Capital, generaron un movimiento turístico importante que impactó positivamente tanto en la hotelería como en la gastronomía”.

De todos modos, desde el sector remarcaron que la recuperación fue parcial y que la actividad continúa atravesando un escenario complejo, marcado por la retracción del consumo y el incremento sostenido de los costos operativos.

“Estos números muestran que hay una mejora respecto al primer fin de semana largo de mayo que había tenido una ocupación mucho más moderada cercana al 52%. De todas maneras, el sector continúa atravesando un contexto complejo marcado por la retracción del consumo y el fuerte incremento de los costos operativos”, señaló Sacilotto.

En ese marco, explicó que muchos establecimientos trabajan con tarifas muy ajustadas, orientadas principalmente a sostener la estructura y preservar las fuentes laborales. Además, numerosos hoteles y locales gastronómicos continúan implementando promociones, beneficios y estrategias comerciales para incentivar el movimiento turístico.

Eventos y trabajo conjunto

Desde ASHOGA insistieron en la importancia de sostener una agenda activa y de fortalecer la articulación entre el sector público y privado para generar movimiento en la ciudad.

“Desde ASHOGA seguimos destacando la importancia de generar eventos, acciones conjuntas entre el sector público y privado porque cada fin de semana con actividad representa una oportunidad para toda la cadena turística de nuestra ciudad”, afirmó Sacilotto.

La dirigente también remarcó que Villa Carlos Paz continúa demostrando su capacidad para mantenerse como uno de los destinos elegidos del país cuando combina agenda, eventos y trabajo conjunto.

Pedido de alivio fiscal para el sector

En paralelo, ASHOGA acompañó el planteo realizado por FEHGRA a nivel nacional, que solicitó medidas de alivio fiscal para las pymes hoteleras y gastronómicas.

La federación expresó su preocupación por la situación que atraviesan las empresas del sector y pidió al Gobierno nacional herramientas como la suspensión de ejecuciones fiscales, la revisión de mecanismos de judicialización automática de deudas y la ampliación de planes de facilidades de pago.

Desde la entidad local señalaron que esas medidas resultan necesarias en un contexto en el que la caída del consumo y el aumento de costos afectan de manera directa al turismo y la gastronomía.

Con ese diagnóstico, ASHOGA volvió a plantear la necesidad de seguir trabajando de manera articulada para sostener el empleo, fortalecer la competitividad del destino y proteger a una de las actividades económicas más importantes de Villa Carlos Paz y la región.