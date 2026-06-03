Lluvias por tramos en Villa Carlos Paz: miércoles gris y jueves con inestabilidad desde temprano

El SMN anticipa dos jornadas variables en Villa Carlos Paz y Punilla, con chances de precipitaciones durante buena parte del período. Este miércoles 3 tendrá una máxima de 18° y la probabilidad subirá hacia la noche (40–70%), mientras que el jueves 4 arrancará con lluvias probables y luego mostrará mejoras parciales.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un panorama húmedo y fresco para las próximas 48 horas, con cielo cubierto y lluvias o lloviznas por momentos.

Para hoy, miércoles 3, las chances de precipitaciones se mantienen en 10–40% durante buena parte del día, con temperaturas que irán desde unos 10° hasta una máxima de 18°. Hacia la noche, el escenario aparece algo más cargado, con probabilidad de lluvias de 40–70% y valores cercanos a 15°. El viento se moverá entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.

El jueves 4 comenzará también con inestabilidad. Durante la mañana, el SMN marca lluvias probables, con un rango de 40–70% y temperaturas alrededor de 13°. Ya en la tarde, el panorama tenderá a mejorar, con una chance baja (0–10%) y una máxima de 18°. Hacia la noche, vuelve una posibilidad moderada de precipitaciones (10–40%), con registros cercanos a 12°.

La jornada más húmeda podría darse entre la noche de hoy y la mañana del jueves, cuando aparecen los porcentajes más altos. Después, el pronóstico muestra ventanas de mejora, aunque el cielo seguirá variable.