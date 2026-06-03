Cosquín: activan protocolo de búsqueda para localizar a un menor de 13 años

La Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple N° 2 de Cosquín solicita colaboración para dar con el paradero de un adolescente de 13 años, visto por última vez este martes en barrio Villa Cumbre Azul.

La Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple N° 2 de Cosquín solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de Ayrton Máximo Barrionuevo, de 13 años, quien se habría ausentado de su domicilio en la ciudad de Cosquín.

Según la información oficial, el menor fue visto por última vez este martes, alrededor de las 11:00, en la intersección de calles Carbó y Ayacucho, en barrio Villa Cumbre Azul de esa ciudad.

De acuerdo a la descripción aportada, Ayrton es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,64 metros, es de tez clara, tiene pelo oscuro y corto, ojos negros, lunares en ambas mejillas y una cicatriz en la ceja izquierda, que se encuentra rapada.

Al momento de ser visto por última vez, vestía pantalón tipo jogging azul oscuro, zapatillas tipo botitas negras y blancas, mochila negra y campera tipo leñadora de color negro, blanco y gris oscuro.

Ante cualquier información sobre su paradero, se solicita comunicarse con la Unidad Judicial Móvil de Cosquín a los teléfonos (03541) 454985 / 453556 / 452199 / 453909 / 452293, internos 56801 / 56802 / 56803; con la Comisaría de Cosquín al 3541-458160; o con cualquier dependencia policial o judicial más cercana.