La Falda: hallan un resto óseo similar a un cráneo humano en el patio de una vivienda

Una vecina encontró en el patio trasero de su propiedad un resto óseo con características similares a las de un cráneo humano. Policía Judicial intervino en el lugar y trasladó el elemento para la realización de pericias.

Este domingo, minutos después de las 03:00, una vecina de La Falda dio aviso a la Policía tras hallar en el patio trasero de una propiedad ubicada sobre calle Río Quinto un resto óseo con características similares a las de un cráneo humano.

Según se informó, la propietaria del inmueble realizaba una inspección en el sector cuando divisó el elemento y alertó de inmediato al personal policial.

Al llegar al lugar, los efectivos desplegaron un cordón criminalístico para preservar la escena y luego dieron intervención a la Unidad Judicial de la ciudad.

Posteriormente, se hizo presente personal especializado del Gabinete de Policía Judicial, que realizó el levantamiento del resto óseo y dispuso su traslado para las pericias correspondientes.