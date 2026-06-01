Seguridad Vial: reclaman reducir la velocidad urbana y mejorar sendas peatonales en Villa Carlos Paz

En el marco de la Semana Mundial para la Seguridad Vial, la ONG local envió una nota al intendente Esteban Avilés para reiterar propuestas destinadas a proteger a peatones y usuarios de bicicletas. Entre los planteos figuran reducir la velocidad máxima a 30 km/h en calles urbanas, mejorar veredas y sendas peatonales, y corregir deficiencias en cruces de distintos sectores de la ciudad.

La ONG Concientizar para Prevenir adhirió nuevamente a la Semana Mundial para la Seguridad Vial, conmemorada entre el 25 y el 29 de mayo, y puso el foco en la necesidad de avanzar con medidas concretas para mejorar la seguridad de peatones y usuarios de bicicletas en Villa Carlos Paz.

La entidad fue invitada por la Asociación Civil Luchemos por la Vida a sumarse a la campaña, que este año se desarrolló bajo los lemas #CallesParaLaVida, #SeguridadAPie y #SeguridadEnBici.

En ese marco, la organización local realizó distintas acciones de difusión en medios y redes sociales, pero además formalizó una nueva presentación ante el municipio. A través de una nota dirigida al intendente Esteban Avilés, fechada el 28 de mayo, reiteró una serie de propuestas para reducir riesgos en la vía pública y garantizar cruces más seguros en diferentes zonas de la ciudad.

Desde Concientizar para Prevenir remarcaron que trabajan desde 2008 en el desarrollo de la seguridad vial en Villa Carlos Paz y señalaron que el objetivo es movilizar a la comunidad para lograr calles más seguras y amigables para los actores más vulnerables del tránsito: peatones y usuarios de biciclos.

Las medidas propuestas

Entre los principales planteos enviados al Ejecutivo, la ONG volvió a insistir con la necesidad de reducir la velocidad máxima a 30 km/h en calles urbanas, una iniciativa que, según recordaron, ya fue presentada por la organización ante el Concejo de Representantes en 2021 y aún no tuvo tratamiento.

También reclamaron el mantenimiento de veredas seguras y la demarcación de sendas peatonales, pedidos que, indicaron, ya fueron formulados en anteriores oportunidades ante el municipio.

Otro de los puntos centrales de la nota es la reiteración de deficiencias en cruces peatonales de la avenida San Martín y sus colectoras de ambas manos. La organización señaló que esos planteos ya habían sido presentados con imágenes bajo nota del 20 de mayo de 2025, ingresada mediante expediente 239606/25.

La entidad también mencionó la situación de la calle Azopardo esquina Lincoln, donde advirtió la falta de cubrimiento en canaletas, una condición que afecta el cruce seguro de peatones con dificultad motora, personas con cochecitos de bebé, sillas de ruedas, muletas u otros apoyos.

A su vez, adjuntó como ejemplo una tapa de hierro que quedó bajo nivel en calle Juan B. Justo, y sumó la intersección de Gobernador Alcorta y Gobernador Loza como uno de los puntos donde se observan reductores de velocidad incompletos, en algunos casos cercanos a escuelas.

Copia al Defensor del Pueblo

La presentación enviada al intendente también fue remitida en copia al Defensor del Pueblo, Víctor Curvino, como parte del pedido para que se arbitren medidas que garanticen mayor seguridad vial en sectores sensibles de la ciudad.

Desde la organización insistieron en que las intervenciones propuestas son medidas eficaces para reducir muertes y lesiones, especialmente entre quienes se desplazan a pie o en bicicleta.

La campaña vuelve a poner en agenda un tema clave para la vida cotidiana de la ciudad: la necesidad de que la planificación vial contemple no solo el tránsito vehicular, sino también la protección efectiva de quienes circulan en condiciones de mayor vulnerabilidad.