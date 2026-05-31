Villa Carlos Paz se suma al pedido de justicia por Agostina Vega con una concentración en la Plaza del Avión

La convocatoria será el miércoles 3 de junio, a las 17, en la Plaza del Avión, en el marco de las movilizaciones que se replicarán en distintas ciudades para reclamar justicia por Agostina Vega y por todas las víctimas de violencia machista.

El reclamo de justicia por Agostina Vega tendrá su expresión en Villa Carlos Paz con una concentración pacífica convocada para el miércoles 3 de junio, a las 17, en la Plaza del Avión.

La actividad se suma al pedido general que se replicará en distintas ciudades del país, luego del hallazgo del cuerpo de Agostina en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, el peor desenlace para una búsqueda que había sido difundida ampliamente.

En Villa Carlos Paz, la convocatoria se realiza bajo las consignas “Justicia por Agostina” y “Justicia por todas”, con un llamado abierto a toda la comunidad. “Porque no nos puede ganar la indiferencia y la insensibilidad”, expresa el volante difundido para la movilización.

La concentración tendrá carácter pacífico y busca manifestar el repudio por el crimen, además de acompañar el reclamo de justicia. “Traé tu cartel, tu fuerza y tu voz”, señala la invitación, que también advierte: “Que el silencio no sea cómplice”.

Desde Ni Una Menos Córdoba, en tanto, difundieron un comunicado en el que expresaron el dolor y la bronca por el femicidio. “Otra vez el dolor. Otra vez la bronca. Otra vez una familia destruida y una comunidad entera preguntándose cómo llegamos hasta acá. Agostina salió de su casa con vida. Eso tendría que ser suficiente para volver”, plantearon.

El texto continúa con una pregunta que atraviesa el reclamo colectivo: “¿Cuántas más tenemos que perder para que la sociedad entienda el peligro al que estamos expuestas?”.

En el mismo comunicado, la organización sostuvo: “Hoy exigimos justicia por ella y acompañamos a su familia en un dolor imposible de dimensionar. Mientras seguimos contando casos, elaborando estadísticas y reclamando medidas de protección, seguimos sumando nombres que nunca deberían formar parte de ninguna lista”.

La marcha del 3 de junio se enmarca en una fecha emblemática para el movimiento feminista y de mujeres, que desde hace 11 años vuelve a las calles para denunciar la violencia machista y exigir respuestas del Estado y la Justicia.

“Seamos miles en las calles contra la violencia machista porque nos siguen matando y nada cambia”, expresó Ni Una Menos Córdoba en la convocatoria.

En Villa Carlos Paz, el reclamo tendrá como punto de encuentro la Plaza del Avión, donde vecinos, organizaciones y personas autoconvocadas buscarán hacer visible un mensaje común: justicia por Agostina, justicia por todas y ningún lugar para la indiferencia.