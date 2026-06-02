La Cumbre inició el segundo año de la Escuela Municipal de Oficios con más de 100 inscriptos

La propuesta de formación comenzó una nueva etapa con cursos de herrería, instalaciones sanitarias y eléctricas y alfabetización informática, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Córdoba, el CEDER y distintas instituciones locales.

La Municipalidad de La Cumbre puso en marcha el segundo año de cursado de la Escuela Municipal de Oficios, un espacio de formación destinado a vecinos y vecinas de la localidad.

En esta nueva etapa comenzaron a dictarse cursos de herrería, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y alfabetización informática, con la intención de ampliar progresivamente la oferta de capacitaciones.

Según se informó, la propuesta cuenta con el aval y acompañamiento de la Universidad Nacional de Córdoba, a través del programa de Universidades Populares, y del CEDER.

El intendente Pablo Alicio destacó el inicio del nuevo ciclo y señaló: “Estamos muy felices de darle inicio por segundo año a la Escuela Municipal de Oficios, un orgullo para nuestra gestión en donde más de 100 vecinos y vecinas se han inscrito e iniciado su capacitación en diversos oficios, como herrería, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, informática”.

En ese sentido, el jefe municipal agradeció a las instituciones que acompañan la iniciativa. Mencionó al Instituto Técnico Industrial Félix Di Michele, que a través de un convenio cede el espacio para el dictado de los cursos; al Centro Comercial, Industrial y de Turismo; a la Universidad Nacional de Córdoba, por la certificación a través de las Universidades Populares; y al Gobierno de la Provincia de Córdoba, que mediante el Ministerio de Desarrollo Social y Empleo suma nuevas capacitaciones.

Además, Alicio remarcó la importancia de seguir ampliando la propuesta y expresó: “Es importante para nosotros recibir sugerencias para que este espacio que hoy es de todos pueda seguir creciendo”.

Desde el municipio señalaron que la continuidad de la Escuela Municipal de Oficios busca generar herramientas concretas de formación, capacitación y desarrollo para la comunidad.