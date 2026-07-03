Fin de semana bajo cero en Villa Carlos Paz: las tardes irán de 7° a 13°

El SMN prevé tres amaneceres con -2° en Villa Carlos Paz y Punilla, sin lluvias durante todo el fin de semana. Las máximas mostrarán una recuperación gradual: 7° este viernes, 10° el sábado y 13° el domingo.

El primer fin de semana de julio llegará con temperaturas plenamente invernales en Villa Carlos Paz, especialmente durante las primeras horas del día, aunque con tardes que irán mostrando una mejora paulatina.

Para este viernes 3, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de -2° y una máxima de apenas 7°. No se esperan precipitaciones y el viento soplará entre 13 y 22 km/h durante buena parte de la jornada, para perder intensidad hacia la noche, cuando el termómetro rondará los 2°.

El sábado 4 volverá a comenzar con -2°, pero la temperatura tendrá una recuperación algo mayor y llegará hasta una máxima de 10°. El cielo se presentará parcialmente nublado, sin lluvias previstas, y hacia la noche se esperan unos 6°.

Para el domingo 5, el amanecer repetirá la mínima de -2°, aunque la tarde será la más templada del período, con una máxima de 13° y algunos momentos de sol. El SMN mantiene 0% de precipitaciones durante toda la jornada.

La característica más marcada será la fuerte amplitud térmica: los tres días comenzarán bajo cero, pero las tardes irán ganando algunos grados hasta alcanzar el mejor registro el domingo.