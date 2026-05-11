Villa Carlos Paz fue sede de la séptima conferencia del Distrito 4851 de Rotary International “Unidos por la Paz”

El encuentro se desarrolló durante tres días en la ciudad y reunió a más de 400 personas de 10 provincias, además de jóvenes de intercambio de distintos países, en una agenda con exposiciones y actividades culturales.

Villa Carlos Paz recibió este fin de semana la séptima conferencia del Distrito 4851 de Rotary International, bajo el lema “Unidos por la Paz”, en una convocatoria que reunió a representantes rotarios de distintos puntos del país y del exterior.

Según se informó, el encuentro se desarrolló durante tres días en la ciudad y contó con la participación de más de 400 personas provenientes de 10 provincias, además de jóvenes de intercambio de diferentes países.

La programación incluyó diversas exposiciones y actividades culturales, entre ellas la presentación de la Orquesta Sinfónica.

El evento contó con la presencia de la presidenta de Rotary International, Ingrid Steinhoff; el gobernador del Distrito 4851, Leonardo Mangoldt; el presidente del Rotary Club Villa Carlos Paz, Hernán Boz; y el presidente de la conferencia, Alejandro Persello.