Villa Carlos Paz: aprehenden a un hombre que golpeó a un inspector tras un control de alcoholemia positivo

Un hombre de 45 años fue detenido en el centro de Villa Carlos Paz luego de golpear a un inspector municipal que le había realizado un control de alcoholemia con resultado positivo.

Hoy, alrededor de las 07:30, en calle General Paz, en barrio Centro de Villa Carlos Paz, un hombre de 45 años fue aprehendido por personal policial tras agredir a un inspector municipal durante un control de alcoholemia.

Según el parte, el conductor se encontraba bajo la influencia del alcohol y, luego de que el inspector le practicara un control con resultado positivo, reaccionó de manera violenta e increpó al agente municipal con un golpe de puño.

Ante la situación, intervino personal policial que procedió a la aprehensión del hombre y a su traslado a la Alcaldía local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.