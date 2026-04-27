Villa Carlos Paz: anuncian desvíos por obras en avenida San Martín entre Cassaffousth y General Paz

La Municipalidad informó que habrá corte total en avenida San Martín, entre Cassaffousth y General Paz, por trabajos programados durante este lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de abril.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que, debido a trabajos programados, se realizará un corte total de tránsito sobre avenida San Martín, en el tramo comprendido entre Cassaffousth y General Paz.

Según se indicó, la restricción se aplicará durante este lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de abril.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución en la zona y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito mientras se desarrollen las tareas.

La medida forma parte de intervenciones programadas sobre ese sector de la ciudad y afectará una de las arterias centrales durante tres jornadas consecutivas.