Sosneado lanzó una venta de locro por el 1° de Mayo y visibiliza el trabajo de una cooperativa integrada por personas con discapacidad

La propuesta estará disponible por encargo hasta el 30 de abril e incluye porciones de locro a $9.000, además de empanadas y pastelitos. Sosneado es una cooperativa de trabajo de Villa Carlos Paz integrada por personas con discapacidad.

De cara al 1° de Mayo, la cooperativa de trabajo Sosneado lanzó una venta especial de locro en Villa Carlos Paz, en una propuesta que combina una comida típica de la fecha con la difusión de un proyecto laboral inclusivo.

Según se informó en la convocatoria, las porciones de locro tienen un valor de $9.000 y pueden encargarse hasta el 30 de abril. La iniciativa suma también la venta de empanadas y pastelitos de membrillo y batata.

Detrás de la propuesta está Sosneado, una cooperativa de trabajo integrada por personas con discapacidad, que viene desarrollando una experiencia productiva en la ciudad y que, en esta fecha, apuesta por una de las comidas más tradicionales del calendario argentino.

La campaña presenta el locro como una opción para compartir en familia durante el Día del Trabajador, con una convocatoria centrada tanto en el producto como en el acompañamiento a una experiencia de economía social e inclusión laboral.

Los pedidos pueden realizarse por WhatsApp a los números 3541 685509 y 2944 566360.