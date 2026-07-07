Villa Carlos Paz abrió una Escuela de Ajedrez gratuita para niños, adolescentes y adultos

La nueva propuesta del programa Familia Activa funcionará en el Estadio Arena y contará con grupos organizados por edades. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través del programa Familia Activa, incorporó una Escuela de Ajedrez gratuita destinada a vecinos de todas las edades.

La actividad se desarrollará en el Estadio Arena y estará dirigida a niños, adolescentes y adultos, con días y horarios diferenciados para cada grupo.

Desde el municipio señalaron que la propuesta busca fomentar el aprendizaje y la práctica del ajedrez como una disciplina recreativa y educativa que favorece el pensamiento estratégico, la concentración y la integración.

La iniciativa se suma a la oferta de actividades deportivas, culturales y recreativas que se brindan gratuitamente a la comunidad mediante Familia Activa.

Días y horarios

Niños de 5 a 12 años: martes y jueves, de 18.45 a 20 .

martes y jueves, de . Adolescentes de 13 a 18 años: jueves, de 20 a 21.30 .

jueves, de . Mayores de 18 años: martes, de 20 a 21.30.

Inscripciones

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse gratuitamente en la página del programa: https://familiaactiva.carlospaz.gob.ar

En el mismo sitio también se puede consultar el resto de las propuestas disponibles para vecinos de la ciudad.

Desde el municipio recordaron además que Villa Carlos Paz fue declarada Capital Nacional del Ajedrez por la Federación Argentina de Ajedrez, consolidando su vínculo con la promoción y el desarrollo de esta disciplina.