Aprehenden a un “naranjita” por cobrar estacionamiento en un sector no autorizado de Villa Carlos Paz

El procedimiento se realizó en avenida San Martín al 100, luego de que personal municipal alertara que un hombre exigía dinero a conductores para estacionar.

Durante la tarde de este lunes, personal policial aprehendió a un hombre de 41 años acusado de exigir pagos por estacionamiento en un sector no autorizado de avenida San Martín al 100, en el Centro Nuevo de Villa Carlos Paz.

El procedimiento se inició a partir del aviso de un agente de Prevención Municipal, quien alertó a efectivos de la Departamental Punilla sobre la presencia de un hombre que solicitaba dinero a los conductores para permitirles estacionar en el lugar.

Al arribar, los policías constataron la situación y procedieron a identificar al individuo. Durante el control realizaron el palpado preventivo y verificaron sus datos personales, sin que registrara impedimentos legales vigentes.

No obstante, por la conducta constatada, fue aprehendido por infracción al artículo 60 de la Ley Provincial N.º 10.326, modificado por la Ley N.º 11.117, que regula y sanciona la actividad ilegal de cuidacoches (“naranjitas”).

El hombre fue trasladado a la Alcaidía local y quedó a disposición de la autoridad competente.