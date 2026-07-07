Cabalango al Disco vuelve en julio con gastronomía, música y feria de artesanos

La propuesta se realizará el 18 de julio en el Puente Arroyo Los Chorrillos, con comidas típicas, espectáculos en vivo y feria de artesanos.

La Comuna de Cabalango anunció la realización de la tercera edición de “Cabalango al Disco”, una jornada gastronómica y cultural pensada para compartir en familia.

La actividad se desarrollará el 18 de julio, desde las 12.30, en el sector del Puente Arroyo Los Chorrillos.

La programación incluirá comidas típicas, espectáculos musicales en vivo y una feria de artesanos, con distintas propuestas locales para vecinos y visitantes.

Desde la comuna destacaron que el encuentro busca reunir tradición, gastronomía y cultura en uno de los entornos naturales de la localidad.

Además, permanece abierta la convocatoria para quienes deseen participar con puestos gastronómicos o artesanales.

Los interesados en instalar puestos de comida pueden comunicarse al 3541 542248, mientras que los artesanos deberán hacerlo al 3515 925970.