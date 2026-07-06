Los Ramírez preparan su tradicional locro para celebrar el 9 de Julio

Los Ramírez preparan su tradicional locro para compartir en familia durante el Día de la Independencia. Habrá un precio promocional para quienes encarguen tres porciones o más.

Este jueves 9 de julio, la familia Ramírez ofrecerá su locro para quienes quieran celebrar el Día de la Independencia con uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina.

Cada porción tendrá un valor de 10.000 pesos, mientras que quienes compren tres o más podrán acceder a una promoción de 8.000 pesos por unidad.

Las reservas pueden realizarse con anticipación al teléfono 03541-15540399, comunicándose con Eugenia.

Los pedidos deberán retirarse el jueves a partir de las 12 horas en Filipinas 122, barrio Las Rosas Centro, en Villa Carlos Paz. Llevar recipiente.