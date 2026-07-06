Del amanecer bajo cero a tardes frescas: así estará la semana en Villa Carlos Paz

El SMN anticipa cinco jornadas secas en Villa Carlos Paz y Punilla, con frío intenso durante las primeras mañanas. Este lunes comenzará con -2°, mientras que las máximas oscilarán entre 11° y 16° hasta el viernes.

La nueva semana comienza con temperaturas plenamente invernales en Villa Carlos Paz, aunque con un panorama favorable en cuanto a precipitaciones: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene 0% de probabilidad de lluvias durante todo el período.

Para este lunes 6, la temperatura partirá de una mínima de -2° y alcanzará una máxima de 13°, con cielo mayormente despejado durante buena parte del día. Hacia la noche, el termómetro quedará alrededor de 9° y el viento se mantendrá leve.

El martes 7 volverá a comenzar muy frío, con una mínima de 0°, antes de una recuperación hasta los 16° por la tarde. Durante las primeras horas se espera algo más de viento, con velocidades de 23–31 km/h, que luego perderán intensidad.

Para el miércoles 8, el SMN prevé temperaturas entre 1° y 16°, también sin lluvias. El viento podría alcanzar nuevamente los 23–31 km/h durante la primera parte del día.

El jueves 9 traerá un descenso en la máxima: la jornada se moverá entre 5° y apenas 11°, con cielo parcialmente nublado y viento suave. El viernes 10 mostrará una leve recuperación, con una mínima de 5° y una máxima de 14°.

El frío más intenso se concentrará entre este lunes y el miércoles, con mínimas bajo cero o muy cercanas a esa marca. Hacia el final de la semana subirán las temperaturas matinales, aunque las tardes continuarán frescas.