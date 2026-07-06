Capilla del Monte inició las vacaciones de invierno con propuestas culturales, deportivas y gastronómicas

La ciudad presentó una amplia agenda para vecinos y turistas, con cine, teatro, talleres, actividades recreativas, gastronomía, ferias y dos de sus eventos más representativos: la Fiesta del Tejido Artesanal y Casonas con Arte al Atardecer.

Capilla del Monte dio inicio a las vacaciones de invierno con una variada programación de actividades culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas, pensada para que vecinos y visitantes disfruten de distintas experiencias durante el receso.

Entre los principales atractivos se encuentra una nueva edición del Mes de la Cocina Italiana, una propuesta que invita a recorrer los restaurantes adheridos y descubrir menús inspirados en la tradición gastronómica de ese país.

Además, del 15 al 26 de julio se realizará la XXIV Fiesta del Tejido Artesanal, uno de los eventos más representativos de la localidad, con la participación de artesanos, productores y artistas provenientes de distintos puntos del país.

La agenda incluirá también una nueva edición de Casonas con Arte al Atardecer, prevista para el 25 de julio, con un recorrido por el circuito histórico y artístico de la ciudad que combina patrimonio, música y expresiones culturales.

Cine, teatro y actividades para las infancias

El Cine Teatro Enrique Muiño proyectará durante las vacaciones distintos estrenos, entre ellos “Minions y Monstruos”, “Moana Live Action” y “Spider-Man: Un Nuevo Mundo”.

Por su parte, la Sala Poeta Lugones será sede del Festival Internacional Titiriterantes del Monte, además de obras de teatro destinadas a niños y adultos, exposiciones artísticas, talleres recreativos y otras propuestas culturales.

La Secretaría de Deportes también organizó actividades gratuitas para chicos y chicas, entre ellas un Torneo de Penales, un Torneo de Básquet 3 vs. 3 y “Peques sobre Ruedas”, una experiencia recreativa en bicicleta que promueve el deporte y el disfrute al aire libre.

A lo largo del receso habrá además espectáculos musicales, ferias, muestras de arte, talleres y actividades deportivas en distintos espacios de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que la programación busca ofrecer alternativas para diferentes edades y consolidar a Capilla del Monte como uno de los destinos elegidos para disfrutar las vacaciones de invierno en las sierras cordobesas.

La agenda completa puede consultarse en las redes sociales de Turismo Capilla del Monte y en https://www.turismocapilla.gob.ar.