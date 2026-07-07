El Gobierno presentó su plan financiero para 2026 y 2027 y busca despejar los vencimientos de deuda

Luis Caputo anunció este lunes un esquema con el que la Nación apunta a cubrir sus compromisos de los próximos dos años sin volver por ahora a los mercados internacionales. La estrategia combina refinanciación de capital, préstamos de organismos multilaterales, privatizaciones y colocaciones en el mercado local.

El Gobierno nacional presentó este lunes el programa financiero para 2026 y 2027, una hoja de ruta con la que busca mostrar que podrá afrontar los próximos vencimientos de deuda sin regresar, por ahora, al mercado internacional de bonos.

El anuncio fue encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Daza y al secretario de Finanzas, Federico Furiase. Según informó el Palacio de Hacienda, el esquema apunta a sostener el cumplimiento de las obligaciones del Estado “sin aumentar el endeudamiento neto” y con una estrategia orientada a consolidar el orden macroeconómico.

De acuerdo con la explicación oficial, la nueva deuda se emitirá únicamente para refinanciar capital de compromisos previos, mientras que los intereses se pagarán con superávit fiscal. En ese marco, el Gobierno sostiene que el programa de 2026 permitirá construir un colchón financiero para aliviar el peso de los vencimientos previstos para 2027.

Ese punto es, justamente, uno de los que más sigue el mercado. Según cifras del FMI citadas por Reuters, Argentina enfrenta en 2027 pagos de capital en moneda extranjera por más de USD 23.000 millones, una cifra que supera los USD 32.000 millones si se suman intereses. Frente a ese escenario, Caputo planteó que la estrategia será refinanciar al menor costo posible y continuar usando alternativas más baratas que una reapertura de la deuda en plazas internacionales.

Dentro de esas vías, el plan contempla el uso de financiamiento de organismos multilaterales, privatizaciones y emisiones en el mercado local. El ministro también vinculó la llegada futura de divisas a inversiones de gran escala, especialmente en sectores como energía y minería.

En paralelo, el Gobierno fijó un objetivo político y financiero de más largo plazo: mejorar el perfil crediticio del país hasta alcanzar el grado de inversión al final del mandato. Para la Casa Rosada, esa meta permitiría ampliar el acceso al crédito de largo plazo y fortalecer el mercado de capitales.

Más allá del mensaje oficial, el desafío de fondo sigue puesto en 2027, un año que combinará fuertes vencimientos de deuda con el calendario electoral. Por eso, el plan presentado este lunes busca instalar la idea de que el Ejecutivo puede atravesar ese tramo sin sobresaltos y sin depender, por ahora, de una vuelta a los mercados internacionales.