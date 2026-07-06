Aprehenden a un motociclista acusado de amenazar a una joven con un destornillador y robarle el celular

El sospechoso, de 24 años, fue interceptado en San Roque y Vicente López. Durante el control, la Policía secuestró un destornillador con punta afilada, tres teléfonos celulares y una motocicleta.

Cerca de la medianoche del domingo, un hombre de 24 años fue aprehendido en la intersección de San Roque y Vicente López, en Villa Carlos Paz, acusado de haber cometido un robo calificado contra una joven.

Según se informó, la víctima, de 19 años, denunció que había sido abordada por un motociclista que la amenazó con un destornillador de punta afilada y le sustrajo un teléfono celular LG.

Con las características aportadas, personal policial desplegó un operativo y logró interceptar una motocicleta que coincidía con la descripción brindada por la joven.

Durante la identificación y el palpado preventivo del conductor, los efectivos encontraron entre sus prendas un destornillador con punta afilada y tres teléfonos celulares. Uno de los equipos coincidía con las características del aparato denunciado como robado.

Como resultado del procedimiento, se concretó la aprehensión del sospechoso y el secuestro de la motocicleta, el destornillador y los teléfonos celulares.

Todo lo actuado quedó a disposición de la Justicia.