Una “actriz” creada con inteligencia artificial protagonizará su primera película

El estudio británico Particle6 anunció que el personaje digital Tilly Norwood encabezará una comedia dramática actualmente en desarrollo. La producción combinará herramientas de inteligencia artificial con el trabajo de guionistas, directores, editores y otros profesionales del cine.

Tilly Norwood, el personaje digital presentado en 2025 como una “actriz” creada mediante inteligencia artificial, tendrá su primer papel protagónico en un largometraje.

El estudio británico Particle6 anunció este lunes que comenzó a desarrollar Misaligned, una comedia dramática que tendrá a Norwood como personaje principal y que representará también la primera película de larga duración producida por la compañía.

El proyecto se encuentra todavía en una etapa inicial de desarrollo y, por el momento, no se informaron una fecha de estreno, una distribuidora ni un cronograma de producción. Según la presentación difundida por el estudio, ya fueron incorporados algunos colaboradores clave.

La historia transcurrirá en el denominado “Tillyverse”, un universo digital situado en la nube, y seguirá a una inteligencia artificial sin cuerpo ni experiencias propias que comienza a desarrollar deseos y ambiciones después de entrar en contacto con un programa rebelde.

La película abordará cuestiones relacionadas con la identidad, la fama y los temores que genera el avance de la inteligencia artificial. Particle6 anticipó que será una producción híbrida en la que participarán directores, guionistas, editores y otros profesionales humanos, junto con especialistas y herramientas de IA.

La fundadora del estudio y creadora de Tilly Norwood, Eline Van der Velden, sostuvo que las pruebas realizadas durante los últimos meses mostraron que la inteligencia artificial puede intervenir en producciones narrativas, aunque requiere una cantidad sustancial de trabajo, criterio y capacidad profesional humana.

Un personaje que ya provocó rechazo en Hollywood

Tilly Norwood había sido presentada públicamente en septiembre de 2025 y rápidamente generó cuestionamientos entre actores y organizaciones sindicales de la industria audiovisual.

En aquel momento, el sindicato estadounidense SAG-AFTRA rechazó que fuera definida como una actriz y la describió como un personaje generado por un programa informático. La organización también cuestionó el uso de trabajos de intérpretes profesionales para entrenar sistemas de inteligencia artificial sin autorización ni compensación.

El sindicato advirtió además que las productoras alcanzadas por sus convenios no pueden utilizar intérpretes sintéticos sin cumplir con las obligaciones contractuales de información y negociación.

El anuncio de Misaligned vuelve ahora a colocar esa discusión en primer plano. Mientras Particle6 presenta a la inteligencia artificial como una herramienta que puede acompañar el trabajo creativo humano, actores y sindicatos advierten sobre sus posibles efectos en el empleo, los derechos de imagen y la protección de las interpretaciones originales.

Por ahora, la película es un proyecto en desarrollo. Sin embargo, la decisión de colocar a un personaje generado mediante inteligencia artificial al frente de un largometraje marca un nuevo paso en un debate que atraviesa cada vez con mayor fuerza a la industria del entretenimiento.