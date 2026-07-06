San Antonio de Arredondo amaneció con 6,8 grados bajo cero y estuvo entre las localidades más frías de Córdoba

La ola polar golpeó con fuerza este lunes al sur de Punilla. San Antonio de Arredondo registró una mínima de -6,8°C y quedó entre los puntos con temperaturas más extremas de toda la provincia.

El avance del aire polar dejó este lunes un amanecer especialmente crudo en San Antonio de Arredondo, donde la temperatura descendió hasta los 6,8 grados bajo cero.

La localidad del sur de Punilla quedó así entre las más frías de Córdoba, en una jornada marcada por heladas intensas, escarcha y registros bajo cero en buena parte del territorio provincial.

De acuerdo con los datos difundidos por el consultor meteorológico Rafael Di Marco, San Antonio ocupó el cuarto lugar entre las marcas más bajas de la mañana.

El registro más extremo se produjo en Ambul, con -9,6°C, seguido por Los Reartes, con -7,8°C, y Río La Cruz, con -6,9°C.

Por detrás de San Antonio de Arredondo aparecieron Mina Clavero, con -6,7°C; Serrezuela, con -6,6°C; General Roca y el Parador El Cóndor, ambos con -6,2°C; y la zona rural oeste de Río Cuarto, con -6,1°C.

También se registraron valores muy bajos en San Agustín (-5,9°C), Villa de Soto (-5,8°C) y sectores rurales de Noetinger y Monte Buey (-5,7°C).

La intensidad de la masa de aire polar provocó fuertes heladas en amplias zonas de Córdoba. En distintas localidades, las bajas temperaturas cubrieron de escarcha calles, techos, vehículos y campos durante las primeras horas del día.