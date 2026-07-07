Media Naranja hace historia con la primera Escarapela Oficial de toda la provincia de Córdoba

La Comuna instituyó el nuevo emblema y se convirtió en la primera localidad cordobesa en contar con este símbolo. Desde ahora, vecinos y vecinas podrán llevar en el pecho los mismos colores de la Bandera y el Escudo locales.

La Comuna de Media Naranja instituyó el viernes 3 de julio su Escarapela Oficial y se convirtió en la primera localidad de las 427 que tiene la provincia de Córdoba en contar con este símbolo. Desde ahora, cada vecino y cada vecina de este pueblo del noroeste cordobés puede llevar en el pecho los mismos colores de su Bandera y su Escudo, reunidos en un solo distintivo pensado para acompañar cada acto que represente a la comunidad.

La resolución que crea el nuevo emblema lleva la firma del presidente comunal, Juan Carbelo, y fue rubricada el viernes 3 de julio, fecha que además quedó establecida como el Día de la Escarapela Oficial de Media Naranja.

Desde que asumió al frente de la Comisión Comunal, Carbelo impulsó la construcción de un sistema de símbolos propios para la localidad. La Bandera y el Escudo llegaron a fines de 2024, y este año se sumó la Escarapela, que la propia resolución define como un distintivo cívico de uso personal.

El proceso tuvo como autor al doctor Cristian Baquero Lazcano, creador de banderas y escudos oficiales, además de himnos institucionales, en distintos puntos del país. Baquero Lazcano dirigió la creación de la Bandera Oficial de Media Naranja y diseñó después su Escudo. Ahora, a pedido de la Comisión Comunal, hizo lo propio con la Escarapela, con la que la localidad se convierte en la primera de toda la provincia de Córdoba en contar oficialmente con este emblema.

La Escarapela tiene forma circular, con cinco figuras que se achican hacia el centro. La lectura de colores va del naranja al blanco, sigue en celeste, pasa después al dorado y cierra otra vez en naranja en el núcleo del diseño.

El naranja lleva el nombre de la localidad. El blanco habla de la convivencia de sus habitantes. El celeste conecta a Media Naranja con la provincia de Córdoba y con el país. El dorado repite el sol que ya está presente en la Bandera Oficial. La figura central repite el mismo naranja del borde exterior.

“Somos la primera localidad de toda la provincia de Córdoba con una escarapela propia. Desde ahora, cada vecino puede llevar a Media Naranja en el pecho, con los mismos colores de nuestra Bandera y nuestro Escudo”, dijo Carbelo.

La resolución habilita el uso de la Escarapela durante todo el año. Pide un uso especial el 25 de marzo, aniversario fundacional de la localidad. También menciona el 20 de noviembre, Día de la Bandera Oficial, y el 26 de diciembre, aniversario de su primer izamiento. El texto aclara que el nuevo emblema no reemplaza a la Escarapela Nacional Argentina.

La Escarapela llega meses después de otro hecho que refuerza esa construcción identitaria. El 23 de marzo se presentó en el Centro Cultural El Puente, en la ciudad de Cruz del Eje, el libro El origen de Media Naranja, resultado del trabajo de investigadores de la Universidad Provincial de Córdoba.

Al acto asistieron funcionarios locales y buena parte de la comunidad. Desde la Comuna agradecieron el acompañamiento de la Agencia Córdoba Cultura y del Gobierno provincial.

Antecedentes en el país

La escarapela nacional argentina tiene su origen en 1812, cuando el entonces coronel Manuel Belgrano solicitó al Primer Triunvirato la adopción de un emblema que distinguiera a las tropas patriotas. Con el correr de las décadas, distintas provincias y municipios avanzaron en la creación de emblemas propios derivados de sus banderas.

La provincia de Santiago del Estero incorporó su escarapela oficial en el artículo 234 de su Constitución provincial, sancionada en 2005, que establece: “Adóptase como escarapela oficial de la Provincia el emblema que se describe en anexo del presente”.

La provincia de Buenos Aires presentó en 2020 su Escarapela del Bicentenario, con el sol amarillo del escudo provincial en el centro, rodeado por un engranaje rojo que remite al federalismo. Un anillo de hojas de laurel completa el contorno.

En Santa Fe se debate un proyecto legislativo para adoptar una escarapela propia como complemento de su bandera.

A nivel municipal, la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, instituyó su Escarapela Oficial mediante la Ordenanza N.º 37.509, tras el concurso público “Una Escarapela para mi Concordia”. El diseño ganador, obra de Martín Marchi, obtuvo el 66% de los votos en una consulta popular online y se presentó el 29 de noviembre de 2021, durante el 190.º aniversario de la fundación de la ciudad.

El partido de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, adoptó su propia Escarapela del Bicentenario mediante la Ordenanza N.º 3.427/2021, elegida entre 118 propuestas y creada por dos alumnas de 11 años de la Escuela Primaria N.º 16 “Manuel Belgrano”, de la localidad de Santa Rosa.